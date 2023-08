Elecciones 2023: cofundador de Revolución Federal milita a Milei, pide comicios anticipados y festeja saqueos

Leonardo Sosa fue procesado por incitar a la violencia a través de escraches y ataques a políticos. Pero, tras las PASO, tuitea mensajes con la misma virulencia y agresividad. “Se levantó de la tumba Revolución Federal”, aseguró en redes sociales post victoria de Milei.

“La Bala que no salió y la PALIZA que sí SE DIÓ”. Esto puso en su cuenta de Twitter Leonardo Sosa, cofundador de la violenta organización antiK Revolución Federal, el día después de las PASO de las elecciones 2023. Procesado el año pasado por ataques a dirigentes políticos y uno de los visitantes del piso de arriba de CFK en los días previos al intento de magnifemicidio, el joven no oculta su apoyo a Javier Milei. Es más: en sus redes sociales no solo llama a votarlo, sino que en los últimos días pidió elecciones anticipadas, festejó y fogoneó saqueos y se burló de los 30.000 desaparecidos.

Además, su amor por la negacionista Victoria Villarruel, candidata a vice de Milei, también es parte central de sus diatribas. Que fueran los más votados de las PASO hicieron que Sosa escribiera: “SE LEVANTÓ DE LA TUMBA REVOLUCION FEDERAL”. Es la organización que vía una carpintería recibió financiamiento millonario de la familia Caputo, apellido que no se puede desligar de Mauricio Macri. ¿Habrá vuelto el giro de fondos a organizaciones desestabilizadoras?

La victoria de Milei hace sentir a estos jóvenes como Sosa que su tiempo llegó. Y que nada de lo que sucedió y es investigado por la Justicia importa. Acaso por eso, el cofundador de Revolución Federal se presente en Twitter como “Perseguido Político de Cristina Kirchner. Detenido 13 días por manifestarme”. Según lo estipuló la Justicia, no fue preso por manifestarse, sino por incitar a la violencia mediante diversos ataques organizados.

Sosa apoya explícitamente a Milei en las redes sociales y pide elecciones anticipadas. En Twitter, junto a su nombre, escribió la consigna #Milei2023 y tuitea a favor del candidato liberal y de los saqueos. La cantidad de tuits que le dedicó al tema en las últimas horas son innumerables. Por ejemplo, tras hacerse eco de un tuit de la cuenta La Libertad Avanza que se refería a que este martes se vieron “las mismas imágenes que en el 2001”, Sosa escribió: “LLEGAREMOS A CASA ROSADA POR LAS BUENAS O POR LAS MALAS”.

El mismo martes, escribió: “Libertarios tenemos que salir a exigir ELECCIONES ANTICIPADAS YA. MILEI ESTA LISTO PARA ASUMIR. BULLRICH SE CAE A PEDAZOS, MASSA NO LLEGA. QUE REVIENTE TODO AHORA Y PEGAMOS EL GARROTAZO DESDE CASA ROSADA. #EleccionesAnticipadasYA”. También agitaba que no iba a renunciar nadie y que “hay que ir y sacarlos”. A la par reproducía diversas imágenes con saqueos y decía que había muertos.

Cual apologista de la última dictadura cívico-militar también apoyó a Victoria Villarruel, vice de Milei y negacionista del terrorismo de Estado, a la que define como “el amor de mi vida”. Este miércoles por la madrugada, Sosa se hizo eco de un tuit que alertaba que con Villarruel vuelve el partido militar y que ella había formado parte de un grupo de fascistas que visitaba al genocida Jorge Rafael Videla en la cárcel. El joven de Revolución Federal respondió a ese tuit: “Más motivos para votarla”. Toda una definición de principios.

En esa línea, el 14 de agosto, post PASO, escribió: “De la mano de Villarruel no les vamos a dar 30 mil. Les vamos a dar CIEN MIL si es necesario. Terrorista que sale a tirar piedras y molotovs, CARCEL Y BXLA”. Y agitó la bandera de la Teoría de los Dos Demonios: “Con victoria villarruel vamos a hacer JUSTICIA por la tragica historia argentina. Las víctimas de Montoneros serán reconocidas como tal”.

Aquel mismo 14 de agosto, reivindicando lo hecho por la organización que creó con Jonathan Morel, que es investigada por la Justicia, escribió: “’No se van a ir, los vamos a sacar’. REVOLUCION FEDERAL TOMA LA POSTA”.

En pos de agitar una desestabilización, Sosa siguió tuiteando este último martes: “Dicen que hay vecinos en Boulogne hablando sobre ir a golpear LAS PUERTAS DE LOS CUARTELES DE LOS MILICOS. Se esta yendo al carajo esto”.

Sosa no se privó de retuitear a Jonathan Morel, el otro confundador de Revolución Federal procesado junto a él, con quien llamaba a matar a CFK. En línea con sus diatribas en contra de la vicepresidenta de la Nación, este martes tuiteó una imagen de Cristina con la frase: “Se busca, aparición con vida de esta malparida”.

Sosa se presenta ahora como un militante de Milei. Entre sus posteos subió videos del cierre de campaña de Milei del 7 de agosto en el Movistar Arena. Allí volvió a cuestionar la cifra de los desaparecidos durante el Terrorismo de Estado: “Estos si son 30.000. Revienta el Movistar Arena con Milei Presidente”

El tono de sus tuits son semejantes a las acciones por las que fue procesado. Envalentonado con el resultado electoral, el 14 de agosto arrobó a la vice de Milei y escribió sobre una foto de la candidata de Izquierda por el Nuevo MAS, Manuela Castañeira, donde figuraba que había conquistado el 0,35% de los votos (81.628 votos) y no había entrado a las elecciones de octubre: “Acá hay 81.628 terroristas para liquidar en Diciembre @VickyVillarruel”.

Los ataques de Revolución Federal

El 3 de noviembre del año pasado, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a Sosa, Jonathan Morel, Gastón Guerra y Sabrina Basile por considerarlos integrantes de una organización (Revolución Federal) que impone sus ideas o combate las ajenas por la fuerza o el temor. Señaló que agitaron el clima social hasta llegar a su punto más álgido con el intento de asesinato de CFK, el 1º de septiembre pasado. Tanto para el juez como para el fiscal Gerardo Pollicita, los ataques de Revolución Federal debían investigarse de manera conjunta con el intento de homicidio de la vicepresidenta. Pero la Cámara Federal porteña, con los votos de jueces macristas, rechazó esa postura.

En su resolución del 3 de noviembre pasado, Martínez de Giorgi consideró probado que “a través de esta organización (Revolución Federal), los/as imputados/as llevaron a cabo un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor. Para ello, utilizaron sostenidamente en el tiempo manifestaciones intimidantes en distintas redes sociales -Facebook, Twitter e Instagram- y medios masivos de comunicación, repartiendo folletería y mediante protestas autoconvocadas, planificando, coordinando y difundiendo mensajes de odio, actos intimidatorios y manifestaciones violentas -principalmente en contra de autoridades del actual PEN y sus simpatizantes-“. De esa forma, señaló Martínez de Giorgi, “generaron el impacto deseado de incitar a la violencia colectiva en un número indeterminado de personas que pueden acceder libremente a las redes sociales mencionadas. La finalidad del accionar llevado adelante por los/as nombrados/as a través de la organización Revolución Federal, fue incitar permanentemente a la renuncia de los personajes públicos escrachados –pertenecientes a autoridades públicas de la actual gestión de gobierno-”.

El juez afirmó que Sosa, Morel, Basile y Guerra “realizaron actos y emitieron expresiones tendientes a alentar o incitar a la persecución, a la violencia colectiva y a la propagación del odio, principalmente contra autoridades públicas de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional y/o de sus adeptos, constituyéndose así en uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio de la Vicepresidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 1° de septiembre”.

Por estos hechos los 4 fueron detenidos. La Cámara Federal porteña ordenó su excarcelación el 1 de noviembre, es decir, antes de que Martínez de Giorgi resolviera la situación procesal de los imputados.

La misma cámara, en febrero de este año, ordenó la modificación del delito adjudicado a los 4 acusados. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, designados a dedo por Mauricio Macri en el tribunal revisor de Comodoro Py, bajaron la calificación de los delitos por los cuales fueron procesados los miembros del violento grupo. Sosa, Morel, Guerra y Basile habían sido procesados por delitos contra el orden público que tienen un máximo de 8 años de prisión. Entonces, los jueces de Macri cambiaron la calificación del delito y lo redujeron a incitación a la violencia colectiva, que baja a 6 los años de reclusión. El tercer camarista de la Sala I de la Cámara Federal, Mariano Llorens, que bloqueó que se los investigue en la misma causa del atentado contra CFK, directamente dijo que no cometieron ningún delito.

Según la investigación judicial, la primera manifestación violenta de este grupo de la que se tiene constancia fue el 25 de mayo de 2022. Fue una marcha de antorchas hacia el Congreso. En total, el fiscal Gerardo Pollicita contabilizó al menos 17 episodios. Consideró que los ataques de la organización fueron in crescendo hasta llegar al 1º de septiembre cuando se intentó asesinar a la vicepresidenta de la Nación. Entre esos ataques se cuentan agresiones al Instituto Patria, al Banco Central, a Sergio Massa, a Juan Grabois, a las legisladoras porteñas Claudia Neira y Maia Daer, a Victoria Donda, a Victor Hugo Morales y la lista continúa.

Sosa es uno de los fundadores de Revolución Federal, que nació formalmente el 11 de mayo de 2022. Ese mes, Morel –a través de una carpintería a su nombre- recibió pagos millonarios por parte de dos fideicomisos relacionados a la empresa Caputo Hermanos S.A, vinculada a exfuncionarios de Macri. Varios de los pagos coincidieron con los ataques que realizó la organización, por eso la financiación también es materia de análisis judicial.

Por ejemplo, el 30 de mayo Ailen Vallero, a quien Jonathan Morel definió como su socia, recibió una transferencia del Fideicomiso Espacio Añelo de Caputo Hermanos por $2.454.480. En teoría fue por una serie de muebles que habría trabajado la carpintería ignota de Morel ubicada en la zona norte del conurbano bonaerense para enviar a un proyecto de la empresa en Neuquén. El pago fue la factura N° 00000001 de Vallero, es decir, fue su primera factura, emitida el 24 de mayo, un día antes de la marcha de antorchas, la primera actividad de la violenta organización.

Sosa y acciones “alarmantes” en la víspera del atentado a CFK

El 23 de agosto del año pasado, luego de que el fiscal Diego Luciani cerrara su alegato en la causa Vialidad y pidiera 12 años de cárcel para CFK y su inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, Sosa fue detenido en las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta. La detención fue en el marco de una manifestación en contra de Cristina. Entonces a Sosa “se (le) secuestraron elementos cortantes y telas embebidas en combustible”, tal como consta en sede judicial. Por esos días, el “carpintero” Morel, en un audio público afirmó: “Organicémonos y prendámoslos fuego pero hagamos algo”. “Matémoslos, hay que matarlos”, decía.

El 26 de agosto, Morel, en una conversación pública de Twitter planteó cómo asesinar a CFK: “Hoy por ejemplo veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía: 'lástima que a mí ya me conocen la cara porque sino sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje'. Pero yo te juro. Si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo pasa a la historia. Después me linchan. Pero pasa a la historia”. Fue lo que hizo Fernando Sabag Montiel 6 días después.

Otro dato curioso de Sosa y que se incluyó en la causa de Revolución Federal es que el 28 de agosto concurrió con Guerra al departamento de la vecina de CFK, Ximena Tezanos Pintos. Es decir, mantuvo un encuentro en el mismo edificio de Recoleta en que vive la vicepresidenta. El día previo, Brenda Uliarte y Sabag Montiel intentaron asesinar a CFK por primera vez. De acuerdo a un intercambio de chats entre ambos abortaron el plan y pospusieron el ataque, que se terminó concretando el 1º de septiembre.

Para el juez Martínez de Giorgi la reunión de Sosa en lo de Tezanos Pintos “resulta un acontecimiento a todas luces alarmante”. Ese y otros hechos se siguen investigando. La causa está abierta y en pleno trámite. Es decir, mientras Sosa tuitea en pos de la desestabilización política y social, sigue investigado y procesado.