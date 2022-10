Atentado a CFK: las pistas que apuntan al nexo con el PRO y Milei

Los expedientes judiciales por el ataque a CFK y las amenazas de Revolución Federal (que Comodoro Py se niega a unificar) revelan que en ambos casos hay claros nexos con Macri, Bullrich y Milei.

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, aún no condenó el atentado contra CFK. Mauricio Macri pasó de un primer repudio a decir que fueron unos “loquitos sueltos” y acusar a CFK de usarlo en su beneficio y de usufructuarlo “para alentar la persecución a la prensa y a la Justicia”. Javier Milei hizo un tímido repudio para luego seguir la misma línea que Macri: acusó a CFK de buscar un “rédito político” con el tema. Ninguno dijo nada, sin embargo, del cúmulo de datos que hay en la investigación judicial, que se mueve de forma cansina pero aún así arroja un sentido inequívoco: si hay un vínculo político entre los atacantes de CFK y los violentos grupos antiK como Revolución Federal es con Juntos por el Cambio y con Libertad Avanza, los espacios que lideran Macri, Bullrich y Milei.

Las pistas son elocuentes. No sólo, tal como detalló El Destape, en términos del nexo discursivo entre la oposición, los medios y los grupos violentos y los atacantes de CFK. Entre la información que surge de los expedientes judiciales que Comodoro Py se niega a unificar (manteniendo por separado la investigación por el atentado y la de los violentos miembros de Revolución Federal), aparecieron los siguientes vasos comunicantes por todos lados, entre ellos:

Las transferencias de más de 7 millones de pesos de fideicomisos de Caputo Hermanos a Jonthan Morel, líder de Revolucióń Federal

Los abogados del jefe de los copitos, Gabriel Carrizo, están relacionados al PRO.

Fernando Sabag Montiel pidió que un militante de derecha, Hernán Carrol, que está vinculado a Patricia Bullrich y un ex espía macrista, le pague un nuevo abogado privado.

Brenda Uliarte mantuvo una relación sentimental con el youtuber Eduardo “El Presto” Prestofelippo, que ya había amenazado de muerte a CFK en 2020 y también aparece en fotos con Patricia Bullrich.

Tuits de Leonardo Sosa, otros de los fundadores de Revolución Federal, a favor de Patricia Bullrich, Javier Milei y José Luis Espert

Mauricio Macri visitó un centro de jubilados que luego se transformó en la carpintería de Morel

Lujan Romero, vinculada a Revolucion Federal, tiene fotos con Patricia Bullrich

Abogados PRO

Al momento de asumir la defensa de Carrizo, el abogado Gastón Marano era asesor del senador de Cambiemos Ignacio Torres en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, es decir, la encargada de controlar a los organismos y agentes de inteligencia. En su página web, Marano también informa que prestó servicios para la embajada de EE.UU.: “Se ha formado tanto en Argentina como Estados Unidos de América” y trabajó “como supervisor de la Oficina de Ciudadanía en la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires”.

Junto a Marano trabaja la abogada Brenda Selva quien asesoraba a la diputada nacional de Juntos por el Cambio Karina Bachey, quien también desvinculó a la letrada luego de que se difundiera el vínculo laboral en plena investigación del intento de magnicidio. Ante el escándalo, la diputada del PRO precisó que Selva la asesoraba "en temas de discapacidad" y que en simultáneo ejercía su profesión de abogada.

El país de las maravillas

Sabag pidió que un militante de derecha, Hernán Carrol, que está vinculado a Patricia Bullrich y un ex espía macrista, le pague un nuevo abogado privado. “Dejo la defensa en poder a elección del Sr. Hernán Carrol quien dispone de los medios necesarios para la implementación del cargo del nuevo abogado”, escribió Sabag Montiel, detenido por gatillarle en la cabeza a CFK, en una nota elevada a la jueza María Eugenia Capuchetti. Carrol negó cualquier vinculación con el joven procesado por tentativa de homicidio calificado. No obstante, realizó un vivo de Instagram con Brenda Uliarte, la novia de Sabag Montiel detenida también como coautora del intento de asesinato de Cristina.

¿Quién es Carrol? El referente del espacio nueva centro derecha, que fue candidato a concejal en La Matanza en las listas de José Luis Espert y en las redes sociales se muestra en diversas fotos con Patricia Bullrich, Waldo Wolff, Javier Milei y un exespía de la AFI macrista devenido en youtuber –que también tiene fotos con Bullrich, Macri, Wolff y Milei-. Carrol aparece en imágenes de Instagram practicando tiro.



¿Por qué Sabag mencionó a Carrol? Según el propio militante de derecha, una vez se comunicó con Uliarte por Instagram, a pocos días del atentado, para hacer el nexo entre Sabag Montiel y “un abogado marketinero” que se había ofrecido a representarlo: “Unos abogados me preguntaron si conocíamos a esa chica. Le respondimos que no, que estuvo en el vivo (de Instagram) pero nada más”. Según dijo, lo consultaron porque había “un abogado marketinero interesado para representar gratuitamente (a Sabag), es decir solo por la chapa” que le daría al letrado su aparición en los medios de comunicación. “Y eso fue lo que yo hice, le mandé un mensaje diciendo eso”, explicó. “Fui el nexo entre abogados marketineros y ellos”, concluyó.

Del amor al odio

De acuerdo a una serie de mensajes hallados en su celular, Brenda Uliarte (detenida y procesada por el intento de homicidio contra la vicepresidenta) mantuvo una relación sentimental con Eduardo Prestofelippo, el youtuber conocido como “El Presto” que ya había amenazado de muerte a CFK en 2020. Los investigadores buscaron determinar si existió algún grado de instigación. El vínculo se dio poco tiempo antes del atentado. La relación ocurrió este año “y habría durado 3 meses aproximadamente”. “Ella sentía admiración por ‘El Presto’", se añadió. El joven dijo que fue un encuentro ocasional, que no tiene ningún vínculo con el atentado y dijo que vía un abogado se iba a poner a disposición de la Justicia.

Prestofelippo es un youtuber que tiene dos causas judiciales por presuntos delitos vinculados a la instigación de la violencia. La más resonante fueron las amenazas que profirió contra Cristina en septiembre del 2020 cuando escribió en Twitter: “Vos no vas a salir viva de este estallido social”. Y añadió: “Vas a ser la primera -junto a tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron”, cerrando finalmente con “te queda poco tiempo”.

El día del atentado contra CFK, el 1 de septiembre, Prestofelippo grabó un video en Instagram afirmando que todo había sido una puesta en escena. Lo tituló “El acting de CFK”. “Felicidades al INCAA y a toda la militancia kirchnerista que hizo una puesta en escena fantástica obviamente con esa primera gran actriz frustrada que tenemos que es Cristina Fernández de Kirchner. Salió todo perfecto”, se burló.

En las redes sociales se muestra con el mismo youtuber que fue agente de la AFI macrista y que se fotografía con Carrol. No son las únicas imágenes que difunde. También tiene fotografías con la vecina de CFK, Ximena Tezanos Pinto, quien recibió en su departamento a los dos militantes de Revolución Federal ahora detenidos: Sosa y Gastón Guera. El Presto se fotografió con Patricia Bullrich el año pasado y cuando era adolescente con el dictador Jorge Rafael Videla.

Brenda Uliarte no solo estuvo con El Presto e hizo un vivo de Instagram con Carrol: es uno de los puentes que une a los “copitos” con Revolución Federal. La joven estuvo en la marcha del 18A que organizó Revolución Federal, una violenta agrupación que llamó a matar a CFK . El 18 de agosto, bajo la consigna “Van a correr todos”, Revolución Federal marchó hacia la Casa Rosada en una marcha de antorchas que terminó en incidentes y la Policía porteña brilló por su ausencia. “18A presente. Fui a la marcha, faltan más personas tenemos que ser muchos gritando para que nos escuchen”, escribió Uliairte en Instagram y posteó una foto desde la Casa de Gobierno durante aquella jornada. Dos semanas más tarde se produjo el intento de homicidio de CFK. Ocho días después de esa marcha, Morel –hoy detenido- explicitó el plana para asesinar a CFK. En un vivo por las redes sociales, el cofundador de Revolución Federal afirmó: “Hoy por ejemplo veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía: 'Lástima que a mí ya me conocen la cara porque sino sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje'. Pero yo te juro. Si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo pasa a la historia. Después me linchan. Pero pasa a la historia”. Seis días después de esa declaración, el 1 de septiembre, ocurrió el atentado contra Cristian tal como lo describió Morel: Sabag Montiel se infiltró varios días entre las personas que se acercaron a saludar a la vicepresidenta y cuando vio el momento se acercó y le gatilló en la cabeza. Un día antes de esa declaración se había dado el primer intento de asesinato de Fernando Sabag Montiel que fue abortado según se desprende de la investigación judicial.

Caputo, la pista del dinero

Jonathan Morel, el cofundador del violento grupo antiK Revolución Federal, reconoció en diálogo con El Destape que él, su socia y su ex pareja recibieron pagos millonarios por parte de dos fideicomisos pertenecientes a la firma Caputo Hermanos, propiedad de los hermanos de Luis “Toto” Caputo, el ex secretario de Finanzas de Mauricio Macri y primo de Nicolás, el hermano de la vida del ex presidente. Los pagos fueron, supuestamente, por trabajos de carpintería. Morel tiene levantó el año pasado una carpintería en San Isidro y aprendió el oficio por Youtube. Según pudo constatar este medio, el joven recibió casi 7 millones de pesos de parte de dos fideicomisos vinculados a Caputo Hermanos para dos emprendimientos, uno ubicado en San Vicente y otro en la provincia de Neuquén.

En diálogo con este medio, Morel reveló que la persona que lo contrató fue Rossana Pía Caputo, una de las socias de Caputo Hermanos. Este jueves su abogado brindó una entrevista a El Destape Radio y agregó que la carpintería de Morel no realizó los muebles sino que los tercerizó. De esta forma “blanqueó” que el joven no hizo ningún trabajo de carpintería.



Estos pagos se investigan en una causa que instruyen el juez Marcelo Martìnez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita. En el marco de esta pesquisa Morel, Sosa, Guerra y Sabrina Basile fueron detenidos. Y se realizaron 11 allanamientos, dos de los cuales se realizaron en las direcciones de los fideicomisos que hicieron las transferencias a Revolución Federal: Santa Clara Al Sur y Espacio Añelo.

Tuiteros

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, no repudió el atentado contra CFK y a las pocas horas dijo: “El presidente está jugando con fuego: en vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, acusa a la oposición y a la prensa, y decreta un feriado para movilizar militantes. Convierte un acto de violencia individual en una jugada política. Lamentable”. Una posición similar tuvo Javier Milei. Por eso no sorprende que uno de los referentes de Revolución Federal, el detenido Sosa, haya tuiteado a favor de Bullrich, Milei y Espert.

Por ejemplo, el 2 de septiembre, Leonardo Sosa tuiteó en favor de la presidenta del PRO por su reacción ante el intento de asesinato de Cristina: “Bullrich 2023 mas que nunca”.



Al día siguiente, el 3 de septiembre, Sosa retuiteó sobre el intento de asesinato de CFK: “No me defraudaron y se le pararon de manos al discurso victimista K, los felicito a los dos @JMilei y @jlespert”.

Jubilados

El abogado de CFK en la causa por el atentado en su contra, José Manuel Ubeira, señaló que donde está la carpintería de Jonathan Morel, uno de los líderes de Revolución Federal, antes funcionaba un centro de jubilados al que asistió Mauricio Macri en un acto de gestión. Según reconstruyó este medio, Macri visitó ese centro en 2016 junto al intendente de San Isidro, el radical Gustavo Posse, que esta vinculado a Cambiemos. Cinco años después, en ese mismo lugar, Morel levantó su carpintería. Ubeira dijo que iba a pedir informes sobre ese inmueble.

A esto se suma otra coincidencia: una de las supuestas socias de Morel en la carpintería es Evelyn Balboa, quien recibió parte de las transferencias millonarias por los trabajos de carpintería para los fideicomisos relaionados a Caputo Hermanos. Balboa es la expareja de Morel y se inscribió como monotributista con la misma actividad que Morel en junio de 2022, casi por la misma fecha en que nace Revolución Federal. Balboa tenía empleo en relación de dependencia cuando se inscribió en el monotributo. ¿Dónde trabajaba? Era empleada en la Municipalidad de San Isidro, que aún hoy gestiona Posse.

Luján

Cristina Luján Romero aparece en diversos escraches que realizó la violenta agrupación anti K Revolución Federal. Fue denunciada judicialmente por eso. A su vez, en redes sociales se muestra en fotografías con Patricia Bullrich. A esto se suma que es amiga de la vecina de Cristina, Ximena Tezanos Pinto, que es clienta de la abogada que le alquila a esa vecina y además se relaciona con referentes de los grupos de odio, como los detenidos Sosa y Guerra. Las legisladoras porteñas Claudia Neira y Maia Daer, que fueron escrachadas por Revolución Federal y denunciaron a Luján, Sosa y otros en la Justicia, señalaron que Romero llegó a estar hasta en PPT, el programa que conduce Jorge Lanata.

La red de relaciones es la siguientes: Luján Romero es amiga de la vecina de CFK, Ximena Tezanos Pinto. A su vez, es quien le presentó a la abogada que vive con ella en el piso de arriba de la vicepresidenta: Gladys Egui. Esa letrada representa legalmente por recomendación de Luján a referentes de los grupos de odio Revolución Federal y Nación de Desocupados, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, que organizaron la marcha del 18A con antorchas contra la Casa Rosada en la que participó Brenda Uliarte, detenida en el caso del atentado a Cristina. Ambos estuvieron en el piso de arriba de lo de Cristina en la previa del atentado. Ambos fueron detenidos este jueves.

Luján también fotografías con Patricia Bullrich en su Facebook y, de acuerdo a la presentación de Neira y Daer, estuvo en el programa de Lanata en la emisión del 11 de septiembre pasado.