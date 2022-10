Allanaron los fideicomisos de la familia Caputo por los millones a Revolución Federal

Entre las pesquisas están las direcciones de los dos fideicomisos que hicieron las transferencias a Revolución Federal: Santa Clara Al Sur y Espacio Añelo. Hoy detuvieron al líder de esa agrupación: Jonatan Morel.

En las últimas horas, allanaron dos fideicomisos de la familia Caputo en medio de las detenciones a integrantes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal. Jonathan Morel, el cofundador del violento grupo antiK que hoy fue aprehendido, recibió, junto a su socia y su ex pareja, pagos millonarios por parte de dos firmas pertenecientes a la firma Caputo Hermanos, propiedad de los hermanos de Luis “Toto” Caputo, el ex secretario de Finanzas de Mauricio Macri y primo de Nicolás, el hermano de la vida del ex presidente.

Entre las pesquisas, están las direcciones de los dos fideicomisos que hicieron las transferencias a Revolución Federal: Santa Clara Al Sur y Espacio Añelo. Morel sostiene que Rossana Pia Caputo primero lo contrató para ese trabajo de Santa Clara al Sur y luego para el emprendimiento en Neuquén a cargo del otro fideicomiso, Espacio Añelo.

Los dos fideicomisos que hicieron transferencias al líder de Revolución Federal y sus presuntas socias tienen el mismo domicilio: avenida Santa Fe 1385 piso 6. Es la oficina del escribano que utilizan, Claudio Caputo. Otro primo.

El fideicomiso Espacio Añelo construyó un moderno edificio en Vaca Muerta, Neuquén. Lo publicitaron como “el primer edificio residencial del país hecho con armazón de acero” con una inversión de más de 12 millones de dólares y pensado para los trabajadores de las empresas que operan en Vaca Muerta. La ejecución del proyecto estuvo a cargo de IDERO, una constructora que cuenta con 3 plantas de producción.

¿Por qué Caputo Hermanos, vía Rossana Pia, contacta a Morel, que tiene una carpintería desde el año pasado en el partido de San Isidro y aprendió el oficio por Youtube, para una obra millonaria desarrollada en la provincia de Neuquén? ¿Qué explicación tiene que un edificio construido por las últimas técnicas tenga de proveedor a una carpintería que la da su factura Nº 1 y por cifras millonarias? Esas, entre tantas otras, son las incógnitas que intenta responder la Justicia.

Ante los distintos datos sospechosos, los investigadores analizan si esta fue una de las vías con las que se financió la violenta organización que escracha a dirigentes políticos y expresa públicamente su deseo de matar a CFK. Es por demás extraño: una mega empresa que contrata recientes monotributistas recibe la factura Nº 1 y les paga casi 7 millones de pesos para una obra en Neuquén, a más de 1.000 kilómetros de distancia, y que los receptores del dinero retiran en efectivo al día siguiente del pago.

Hace días, Morel no quiso precisar los montos ante El Destape, que según pudo averiguar este medio suman un total de casi 7 millones de pesos. Pero sí reveló un detalle hasta ahora desconocido: la persona que lo contrató fue Rossana Pía Caputo, una de las socias de Caputo Hermanos. Los datos son cada vez más sospechosos: Rossana Pía Caputo declara su domicilio en Recoleta: ¿qué hacía contratando una carpintería en Boulogne?

Rossana Pía Caputo es hermana de Luis y prima de Nicky. Está casada con Luis María Méndez Ezcurra, empresario y socio de su primo "Toto" en Sacha Rupaska SA, empresa denunciada por desmontes ilegales en Santiago del Estado. Méndez Ezcurra es cuñado del hijo del genocida Eduardo Emilio Massera.

Entre diciembre de 2021 y agosto de 2022, Morel junto a su socia Ailen Vallero y su ex Evelyn Balboa recibieron casi 7 millones de pesos por presuntos trabajos realizados por su carpintería Dogo, ubicada en Boulogne. Los pagos provinieron de los fideicomisos Santa Clara del Sur y Espacio Añelo, ambos de Caputo Hermanos.

Detenidos

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo al líder de Revolución Federal -Jonathan Morel-, a su compañero en el grupo violento Leonardo Sosa y al miembros de Nación de Despojados Gastón Guerra en el marco de la causa por las amenazas contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, que investiga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.

Jonathan Morel es el cofundador del violento grupo antiK Revolución Federal que recibió cerca de 7 millones de pesos por parte de dos fideicomisos pertenecientes a la firma Caputo Hermanos, propiedad de los hermanos de Luis “Toto” Caputo, el ex secretario de Finanzas de Mauricio Macri y primo de Nicolás, el mejor amigo de Mauricio Macri.

Morel había expresado públicamente su deseo de matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner apenas seis días antes del atentado que ejecutó Fernando Sabag Montiel. Cuatro días antes de esa manifestación había recibido una paga por parte de Caputo Hermanos.

Los otros detenidos son Gastón Guerra y Leonardo Sosa, ambos se habían fotografiados en el departamento de la vecina de Cristina Kirchner, Ximena de Tezanos Pinto, dos días antes del intento de magnicidio.

Los pagos que recibió Morel de parte de los Caputo

Según surge de una de las investigaciones judiciales que involucran a Revolución Federal, los pagos hacia Morel y sus socias por casi 7 millones de pesos provinieron de los mentado fideicomisos Santa Clara del Sur y Espacio Añelo, ambos de Caputo Hermanos.

La secuencia de pagos fue la siguiente:

-Jonathan Morel recibió pagos entre mayo y diciembre de 2021 por $578.930.

-El 28 de diciembre de 2021 Morel recibió otras 6 facturas por $176.000 a nombre del Fideicomiso Santa Clara al Sur.

-El 22 de agosto de 2022, mismo día del alegato de Luciani y 4 días antes de que Morel expresara públicamente su deseo de matar a CFK, el joven recibió una transferencia por $250.000 del mismo fideicomiso Santa Clara al Sur. El 18 de agosto había sido la marcha de las antorchas de la que participó Brenda Uliarte.

-También recibió transferencias del Fideicomiso Espacio Añelo y de Rossana Pía Caputo por $1.503.480.

-En lo que respecta a Evelyn Balboa, se inscribió como monotributista con la misma actividad que Morel en junio de 2022, casi por la misma fecha que Vallero. Balboa, como Vallero, también tenía empleo en relación de dependencia cuando se inscribió en el monotributo: figuraba como empleada en la Municipalidad de San Isidro, a cargo del intendente radical aliado de Cambiemos Gustavo Posse.

-El 30 de junio, Balboa recibió una transferencia por la suma de $1.000.000 proveniente del Fideicomiso Espacio Añelo. Al igual que Morel y Vallero, pocos días después, retiró la mayoría en efectivo. La factura a la cual correspondería el pago del Fideicomiso, como en el caso de Vallero, es la N° 00000001, por la suma de $ 2.500.000. Otra vez, un primer trabajo millonario.

-La socia de Morel, Ailen Vallero, se inscribió como monotributista con la misma actividad que Morel en mayo de 2022, justo cuando se crea Revolución Federal. Puso como domicilio el de la carpintería Dogo, de San Isidro.

-Vallero, quien tiene trabajo en relación de dependencia, recibió el 30 de mayo pasado una transferencia del Fideicomiso Espacio Añelo por $2.454.480. Al igual que Morel, inmediatamente, retiró la mayoría en efectivo. Un dato sumamente llamativo es que el pago del Fideicomiso Espacio Añelo fue la factura N° 00000001 de Vallero, emitida el 24 de mayo de 2022. Es decir, fue su primera factura. Y fue millonaria.