Abogado de CFK: "En la carpintería de Revolución Federal había un centro de jubilados que visitó Macri"

El abogado de Cristina Kirchner en las causas por el atentado y por el financiamiento de Revolución Federal apuntó contra a los vínculos de esa organización con sectores de JxC.

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el atentado en su contra, José Manuel Ubeira, apuntó contra el grupo Revolución Federal y afirmó que donde está la carpintería de su titular, Jonathan Morel, antes funcionaba un centro de jubilados al que asistió Mauricio Macri en un acto de gestión.

En diálogo con El Destape Radio, Ubeira se refirió a la querella en la causa paralela por el financiamiento de Revolución Federal: "Desde el primer momento dije que iremos donde la prueba nos lleve. Hemos recabado toda la información vinculada a las manifestaciones de Morel y del grupo ese y no pueden ser más amenazantes y peligrosas", dijo.

Y agregó que "más allá de los 'loquitos sueltos' a los que alude (Mauricio) Macri hay una organización que puede tener puntos de contacto con la otra causa en la que investiga la Dra. (María Eugenia) Capuchetti el atentado”.

Ubeira explicó por qué decidieron presentarse como querellante en la causa que investiga el financiamiento de la organización de extrema derecha. "En la causa de la doctora Capuchetti hicimos un par de aportes. Nos presentamos en esta causa para tener el control. No presentarnos como querellantes sería un acto de irresponsabilidad. No tenemos temor", destacó.

Hay que ser medio despistado "para no darse cuenta de que hay una organización con el propósito de instalar el odio y la muerte, en este caso en particular, de mi cliente, de sus familiares y el espacio político que representa Cristina Fernández”, afirmó en el mismo sentido.

Ubeira precisó entonces que cree que "esa carpintería (propiedad de Morel), con conocimientos por YouTube, es novedosa. Hay nueve millones de pesos que están dando vuelta y no tienen relación con nada. Habría que tener algún grado de romanticismo para creer que la presencia de la familia Caputo es casualidad”, destacó. Y precisó que "habían arrancado con una transferencia de un millón setecientos mil pesos, y después hay otra de siete millones de pesos.

"Si hay alguna explicación, que la den", pidió el abogado, y que además que "antes de funcionar esta carpintería en Boulogne era un centro de jubilados al que asistía Macri. Voy a pedir informes sobre ese inmueble".

Ubeira sostuvo que “el peligro no ha cesado, la gente peligrosa goza de buena salud y anda por la calle normalmente. Nada indica que no vuelva a reinstalarse ese clima de violencia”. Asimismo, en el plano político, afirmó que "el partido de la oposición, en su representación más importante que es Patricia Bullrich, todavía no ha repudiado el atentado".