Luego del cierre de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina con una misa multitudinaria frente a la Basílica de Luján, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que las palabras del Santo Padre "Argentina, levántate y camina" es un llamado de rebelión "contra el modelo de pobreza y exclusión" del gobierno de Javier Milei. El dirigente señaló que "el sindicalismo no tiene otra opción más que convocar a una huelga general" para cumplir "el mensaje expresado".

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Desde sus primeras palabras en el Palacio Libertad hasta la última homilía en Luján, el Papa siguió una misma línea que impactó en el oficialismo: sus principios sobre el trabajo, la justicia social (¡vade retro! para Milei) y las responsabilidades del capital contrastan con postulados centrales del programa liberal-libertario y con buena parte del discurso económico que ocupa el centro del debate público.

Tras visitar a internos en la cárcel de Devoto durante la mañana de miércoles, León presidió la eucaristía ante una multitud y pidió reconciliación, unidad y solidaridad entre los argentinos. El Santo Padre interpeló directamente al Gobierno nacional al señalar la crudeza del contexto que atraviesa el pueblo: "Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares, entre otros problemas", afirmó.

Durante cuatro días, millones protagonizaron una masiva demostración de fe, emoción y convivencia. Sobre el conmovedor viaje apostólico, Aguiar evaluó: “El Papa se va y nos deja una Argentina distinta. Nos deja un pueblo movilizado que vuelve a creer que la justicia social no es una aberración y que todavía se puede tener solidaridad. Un pueblo que, a partir de ahora, sabe que no todo es odio y motosierra”.

En ese sentido, ATE resaltó la visita del Sumo Pontífice al Pequeño Cottolengo Don Orione como un mensaje en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, como así también el fuerte discurso en la Universidad Católica Argentina (UCA), que buscó reforzar el papel que deben tener los sindicatos como “una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resisten a la mercantilización de la fuerza del trabajo”.

León XIV en Argentina: reclamos de ATE al Gobierno y llamado a la resistencia en la calle

Tras las definiciones del Papa, desde el sector sindical se instó a la administración de La Libertad Avanza a que "tome nota" de los mensajes profesados, entre los cuales se destacó la premisa de que "la economía esté al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía", que reafirmar que "el ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica y socia".

Con dureza hacia el rumbo económico del presidente Milei, Aguiar advirtió que, si bien la visita del Sumo Pontífice logró conmover al pueblo, "no cambió en nada al Gobierno", al que acusó de continuar "golpeando a los jubilados, despidiendo en el Estado y destruyendo puestos de empleo en el sector privado".

En este contexto desesperante para el pueblo, el secretario general de ATE sostuvo que "el movimiento obrero tiene que ser capaz de transformar el mensaje del Papa en una fuerza para enfrentar en la calle a un Gobierno que va a seguir sin escuchar".

En las últimas horas, la CGT confirmó que prepara una medida de fuerza de alcance nacional, que puede ser un paro general o una marcha, que se realizará antes de que termine 2026. Lo confirmó el cosecretario general de la central, Jorge Sola, en diálogo con Palo y Zanahoria, por El Destape Radio.

“Estamos en el armado junto con las otras centrales de una medida de acción gremial que la vamos a llevar adelante”, afirmó el dirigente. Explicó que trabajan para que tenga “la mayor efectividad posible”. Por ahora, la central no informó fecha ni modalidad.