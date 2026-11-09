Las diez frases mas fuertes del discurso del Papa León XIV en la UCA

En el marco de su visita a la Argentina, el Papa León XIV encabezó un encuentro con rpresentantes del mundo del trabajo en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) de Puerto Madero. Estas fueron las principales frases del sumo pontífice, frente a empresarios, sindicalistas y trabajadores.

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Las frases más fuertes de León XIV en la UCA

"Hoy en día, el trabajo, en su fundamento antropológico y la dimensión global que lo caracteriza, se enfrenta, no solo, a los fundamentos de la economía, sino también al reto de la crisis ecológica y el uso irresponsable de los recursos del planeta. Allí, donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral"

"El ser humano es el autor, centro y fin de toda la vida económica. Por eso, la economía debe estar al servicio de la persona"

"El desempleo es un auténtico drama: privar a una persona del trabajo es herir su dignidad y sumergirla en la exclusión"

“No es verdadero progreso aquello que aumenta el bienestar de algunos, degradando los ecosistemas, trasladando los costes a las comunidades más vulnerables o poniendo en peligro las condiciones de vida de quienes vendrán después de nosotros”

“Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”.

"La propiedad privada tiene una hipoteca social. La tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad"

"Hay que permanecer alerta para huir del riesgo de la avaricia, que, como dijo el Papa Francisco, 'es una enfermedad del corazón'"

"Los movimientos populares, la economía popular y los trabajadores informales —los cartoneros, los campesinos, los artesanos— son expresiones vivas de esta subsidiariedad activa que el Papa Francisco ha defendido en sus discursos a los Movimientos Populares. Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado; se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias. Con su demanda de inclusión social ellos abogan por esas tres 'T': tierra, techo y trabajo, que muchas veces el Papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social"

"Los desafíos de la inteligencia artificial y de la automatización desregulada pueden poner en riesgo tantos puestos de trabajo y convertirse en una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral. La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador"

"Queridos hermanos y hermanas: les dejo como tarea, para este mundo en profundos cambios, los principios que han originado la Doctrina Social de la Iglesia: defender la dignidad del ser humano, promover el bien común, reconocer el destino universal de los bienes, vivir una solidaridad efectiva y una subsidiaridad responsable, para construir juntos la civilización del amor. 'Trabajemos con perseverancia, poniendo a Dios en el horizonte de nuestro actuar y al ser humano en el centro de nuestras decisiones'. Solo así podremos estar seguros de estar transitando el camino en la tierra que Dios ha diseñado para nosotros en el cielo. Y solo así podremos dar frutos con nuestra labor; frutos que permanezcan hasta la vida eterna. Muchas gracias".