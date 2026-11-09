Otra dura crítica del Papa al Gobierno: ahora apuntó a "Tierra, techo y trabajo"

El papa León XIV citó a Francisco y reivindicó las consignas de "tierra, techo y trabajo" durante su discurso en la Universidad Católica Argentina (UCA). Allí llamó a defender la dignidad de los trabajadores y reclamó, al igual que lo hizo el lunes en el Palacio Libertad, que la economía esté al servicio de las personas y no al revés. El pontífice cuestionó, además, los modelos económicos que generan explotación y exclusión, defendió a los movimientos populares y advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial para los trabajadores.

{{{htmlAmp}}}

Ante representantes del mundo empresarial, sindical y de la economía popular, el pontífice advirtió que "el desempleo es un drama que hiere la dignidad humana y conduce a la exclusión social".

El eje principal de su exposición giró en torno al uso responsable de la tierra, al derecho humano del acceso al techo y al trabajo como "ordenador social de la obra de Dios". También reclamó que el acceso al empleo sea una prioridad de las políticas públicas.

"Muchas veces mi antecesor, el papa Francisco, indicó a las tres T como exigencia de la justicia social: tierra, techo y trabajo", recordó León XIV. En esa línea, sostuvo que el trabajo no puede convertirse en un instrumento de explotación y advirtió que, cuando "el dominio de unos pocos es la ley", los trabajadores terminan siendo evaluados exclusivamente por sus rendimientos. "La economía al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", sintetizó.

León XIV defendió a los movimientos populares y cuestionó la exclusión

El Papa también retomó los principios de la doctrina social de la Iglesia para cuestionar los modelos económicos que dejan de lado la dignidad humana. "El desempleo es un drama en la vida de quien lo padece", afirmó, y agregó que privar a una persona de su trabajo significa "herir su dignidad, anular su capacidad de aporte y sumergirla en la exclusión social". En ese sentido, planteó que el bien común debe estar por encima del individualismo y el egoísmo.

Uno de los pasajes centrales de su discurso estuvo dedicado a los movimientos populares, la economía popular y los trabajadores informales, a los que definió como expresiones vivas del principio de subsidiariedad. Se trata de una concepción que ya el Papa Francisco había defendido en sus encuentros con organizaciones sociales. León lo resumió de forma contundente: "el Estado y las grandes corporaciones no deben absorber las capacidades de las comunidades, sino acompañarlas y potenciarlas".

El Sumo Pontífice también llamó a los empresarios a asumir una responsabilidad social en la creación de puestos de trabajo y advirtió sobre "la avaricia" como una amenaza para la actividad económica.

"El Papa Francisco lo decía muy bien: hay que estar alertas de la avaricia, que es una enfermedad del corazón", afirmó León XIV, ante el aplauso de los presentes.

El rol de los sindicatos

Por otro lado, el Papa también reivindicó la organización sindical como una herramienta necesaria para proteger los derechos laborales, aunque pidió que los gremios presten atención a las transformaciones del mundo del trabajo, poniendo el foco en las necesidades de las periferias.

"El sindicato es una institución obligatoria para proteger los derechos de los trabajadores. Sin embargo para mantener esos valores, el sindicalismo debe mirar a las periferias y ver las trasformaciones que atraviesa el mundo del trabajo", afirmó León XIV en este punto.

Sobre el final, alertó del impacto de la inteligencia artificial y sostuvo que los avances tecnológicos no pueden quedar por encima de la dignidad de las personas. "El algoritmo no puede dominar al trabajador", sentenció, y volvió a reclamar que los poderes públicos garanticen que la tecnología esté subordinada a la ética.

Finalmente, el pontífice llamó a construir una Argentina unida, basada en la justicia, el diálogo y la solidaridad. Y volvió a recuperar el mensaje de Fratelli tutti, la encíclica de Francisco, al convocar a romper "los muros de la indiferencia globalizada".