Sergio Sánchez revuelve unos chorizos a la pomarola mientras dá una entrevista a un canal de televisión del exterior. A pocos metros, cientos de referentes sociales definen en el Barrio Puerta de Hierro el documento que entregarán al Papa León XIV cuando se encuentren en la Argentina. Sánchez parece un vecino más de La Matanza, pero carga en sus hombros una historia de luchas y reconocimientos: fue fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), luchó para que los recicladores tengan los derechos de los trabajadores y logró conocer a los papas Francisco y a León XIV.

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"Fue un honor haber estado en el funeral de Francisco, aunque también fue muy triste despedirlo. Cuando asumió León XIV, tuve el privilegio de estar a su lado, darle la mano y decirle que soy un soldado de Francisco y que vamos a seguir peleando por las tres T: Tierra, Techo y Trabajo", contó Sergio en una entrevista con El Destape.

Su historia está atravesada por la crisis económica de 2001, la organización popular, el reciclaje, los comedores comunitarios y un vínculo singular con el Vaticano. Conoció a Jorge Bergoglio cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires y llegó a compartir con él algunos de los momentos más importantes de su pontificado: estuvo en la misa de asunción de 2013 y llevó a su hijo a bautizar a Roma.

"Sigo peleando por la inclusión social y para que se reconozca que los recicladores somos cuidadores del medioambiente. Frente a problemas como el calentamiento global, creemos que nuestra tarea es fundamental. Ahora enfrentamos problemas con el Gobierno de la Ciudad, que quiere privatizar todo. Para nosotros es muy importante continuar esta lucha y que el papa León XIV entienda que no queremos ser los descartados del mundo", reclama.

Su inicio como cartonero y la conquista de los derechos laborales colectivos

Sánchez comenzó a cartonear en 2001, después de perder su empleo en una empresa dedicada al transporte y movimiento de tierras para barrios privados de Ezeiza. La crisis económica lo dejó sin ingresos y salió a recorrer las calles junto a su esposa y sus dos hijas. Primero trabajó de manera independiente y después empezó a organizarse con otros recuperadores urbanos.

El contexto era particularmente hostil: los cartoneros eran perseguidos, sufrían maltratos policiales y muchas veces eran tratados como delincuentes por recolectar materiales de la basura. Sánchez entendió que la salida no podía ser individual. Había que organizar a los trabajadores, conseguir reconocimiento estatal y demostrar que el cartoneo era una actividad laboral con valor económico, social y ambiental.

Además de ser uno de los fundadores del MTE, Sánchez tuvo un papel central en la creación de la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, en 2007, que llegó a convertirse en una de las organizaciones de recicladores más grandes de América Latina. También impulsó la Mutual Senderos, una experiencia de cobertura de salud para trabajadores de la economía popular, y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), creada en 2015, que reúne a más de un centenar de cooperativas de todo el país.

"Hoy hay una merma importante en el trabajo de reciclado en la calle, porque cayó el consumo. Además, hoy quieren privatizar un sistema que funciona en la Ciudad desde hace veinte años. Tiene problemas, sí, pero no somos los únicos: también los hay en el Estado y en otros lugares. Nosotros venimos desde abajo y sabemos que hay cosas para mejorar. Lo que no queremos es que la privatización termine destruyendo el sistema de reciclado de la Ciudad", explicó.

La organización permitió avanzar en el reconocimiento de los recuperadores urbanos como trabajadores, con acceso a ingresos, obra social, vacaciones y otros derechos laborales. El proceso también modificó la manera de gestionar los residuos en la Ciudad de Buenos Aires: los cartoneros dejaron de ser vistos exclusivamente como personas que revolvían la basura para convertirse en actores fundamentales del sistema de reciclado.

El vínculo con Francisco: de las misas en Constitución al Vaticano

Uno de los capítulos más conocidos de su historia es su relación con Jorge Bergoglio. Se conocieron en 2003, cuando el entonces arzobispo de Buenos Aires comenzó a celebrar misas en Plaza Constitución para cartoneros, vendedores ambulantes y otros trabajadores excluidos. Sánchez participaba de esos encuentros y fue construyendo una relación de cercanía con el religioso.

En 2013, cuando Francisco asumió como Papa, Sánchez integró la comitiva argentina que viajó al Vaticano y lo hizo vestido como cartonero. El propio Francisco quiso que estuviera presente en la ceremonia y, según contó Sánchez, se acercó a saludar primero a los trabajadores antes que a varios de los presidentes y representantes de la realeza que habían viajado para la ocasión. Los cartoneros le entregaron una cruz hecha con cartón reciclado.

El vínculo tuvo otro momento especial en octubre de 2015, cuando Francisco bautizó en la capilla de Santa Marta a uno de los hijos de Sánchez, al que llamaron Francisco.

El comedor de Constitución: 3.500 personas y una red de asistencia

Otra dimensión central de su trabajo es la asistencia social. Sánchez coordina un comedor comunitario en el barrio de Constitución que entrega comida a unas 3.500 personas, tres veces por semana. Es el espacio de asistencia alimentaria de mayor dimensión de la Ciudad de Buenos Aires. El comedor funciona en articulación con la organización cartonera y es parte de una red que incluye centros de reciclado, espacios comunitarios y asistencia a personas en situación de calle.

El comedor es un lugar de encuentro para personas vulneradas: en una temporada de frío retiró las mesas de uno de los comedores y colocó camas para que pudieran dormir allí personas que vivían en la calle. También participa cada diciembre de la denominada Navidad de los Pobres, una celebración en la Plaza de los Dos Congresos para personas sin recursos, que en algunas ocasiones contó con mensajes enviados por Francisco.

El vínculo con León XIV y la continuidad de una relación con el Vaticano

La relación de Sánchez con la Iglesia no terminó con la muerte de Francisco. En 2026, el dirigente cartonero y otros referentes de los movimientos populares buscaron establecer un vínculo con el nuevo pontífice, León XIV, y le hicieron llegar una invitación para que conociera el trabajo de las cooperativas y los barrios populares argentinos.

En octubre de 2026, durante el Encuentro Regional de Movimientos Populares, una delegación del Vaticano encabezada por Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, visitó la planta de Amanecer de los Cartoneros en Saavedra. La recorrida fue impulsada por Sánchez y permitió mostrar el funcionamiento de la cooperativa y el trabajo de los recuperadores urbanos.

Un dirigente social en un momento de dificultades

Actualmente, Sánchez continúa al frente de la FACCyR y es una de las voces más reconocidas del movimiento cartonero. Su trayectoria también está atravesada por las discusiones sobre el futuro del reciclaje, las condiciones de trabajo de los recuperadores urbanos y el reconocimiento estatal de una actividad que involucra a miles de familias.

En octubre de 2026, la situación de las cooperativas cartoneras volvió a cobrar relevancia por los cambios en los pliegos de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Las organizaciones advirtieron que alrededor de 6.500 puestos de trabajo estaban en riesgo y reclamaron que se garantice la participación de los recuperadores en el sistema de recolección y reciclado.

La historia de Sergio Sánchez permite contar varias historias al mismo tiempo: la de un hombre que salió a cartonear por necesidad durante la crisis de 2001; la de un dirigente que contribuyó a organizar a miles de trabajadores; la de un comedor que asiste a miles de personas y la de una relación excepcional con un Papa que convirtió a los movimientos populares en interlocutores de su pontificado.