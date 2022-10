Larreta y Bullrich cruzaron a Manes: "Mauricio somos todos"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, agradeció a los radicales por el apoyo ante el supuesto ataque de Facundo Manes, quien denunció el espionaje en el gobierno de Cambiemos. También se sumó el alcalde.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, agradeció a la UCR y a su titular, Gerardo Morales, por el apoyo ante el supuesto ataque a Mauricio Macri de Facundo Manes, quien denunció el espionaje en el gobierno de Cambiemos. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también cruzó al radical en diálogo con un medio mendocino y aseguró que Macri "no estuvo involucrado" en los delitos mencionados por Manes.

"Como presidenta del PRO, me siento satisfecha con que la Unión Cívica Radical -a través de su presidente Gerardo Morales- plantee que entre nosotros debe primar un lenguaje de acuerdo y no de desacuerdo", afirmó en un comunicado Bullrich, quien definió además Juntos por el Cambio como "una casa común" que hay que "cuidar". "Me parece bueno que entre nosotros nos ordenemos porque la sociedad entera está esperando eso", remarcó y cerró: "En nuestro partido Mauricio somos todos".

El jefe de gobierno porteño, por su parte, manifestó: “No estoy de acuerdo con lo que dijo Facundo Manes”. En sintonía con el resto de los dirigentes del PRO, Rodríguez Larreta se pronunció en contra del diputado nacional de la UCR. “Mauricio no estuvo involucrado en espionaje; yo sé fehacientemente desde mi convicción personal que no estuvo involucrado, pero además lo dijo la Justicia”, dijo en diálogo con Radio Ciudadano News de Mendoza.

La UCR le soltó la mano a Manes

La Unión Cívica Radical reafirmó este martes la unidad de la coalición opositora con el PRO mediante un comunicado en el que llamó a "trabajar cotidianamente para fortalecer Juntos por el Cambio", luego de que el diputado de su fuerza saliera el lunes a denunciar el espionaje ilegal del expresidente Mauricio Macri y lo tildara de "populista".

"El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical trabaja cotidianamente para fortalecer Juntos por el Cambio. Cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de donde provenga, lesiona la esperanza que venimos construyendo desde JxC", afirmó el partido comandado por Gerardo Morales en una publicación en su cuenta de Twitter.

En su comunicado, la UCR afirmó que la unidad de la coalición opositora "es la única herramienta para terminar con este ciclo de kirchnerismo que llevó a más inflación, más pobreza y más degradación institucional".

"Lo hacemos con excelentes candidatos para gobernar en todo el país, que están consolidando la unidad de nuestra coalición en sus distritos. Y lo hacemos mediante el trabajo técnico conjunto en Juntos por el Cambio", sostuvo el partido opositor, reafirmando su voluntad de mantener la unión con el PRO y la Coalición Cívica.

El domingo, Manes afirmó en una entrevista en La Nación Más que Macri "tuvo operadores que manejaban la Justicia. Eso es populismo institucional. Hubo evidencia de que espió a gente de su gobierno", afirmó, trayendo a cuentas el escándalo del espionaje ilegal durante su gobierno tanto a dirigentes oficialistas como opositores, así como a periodistas y a familiares de víctimas del ARA San Juan.

Luego, el neurólogo y primer candidato radical bonaerense en las elecciones del año pasado profundizó en su definición de Macri como "populista". "El populismo institucional lleva al fracaso de las naciones. Hay populismo económico, que representa el kirchnerismo, y hay populismo institucional", diferenció, ubicando al expresidente en esta última categoría.

En ese contexto, el diputado radical agregó: "Yo creo que Macri, con Cristina Kirchner, no nos permiten pensar un país", agregó ante la pregunta de Luis Majul de si quiere "jubilar" al líder del PRO.

Las declaraciones motivaron la crítica de los máximos dirigentes del PRO. Por ejemplo, la diputada María Eugenia Vidal señaló en Twitter: "No cuenten conmigo para difamar, ensuciar o agredir a @mauriciomacri ni a nadie de Juntos por el Cambio. Argentina ya tiene suficientes desgracias con el kirchnerismo en el poder". Otros, como Darío Nieto, Fernando Iglesias, Pablo Avelluto o Laura Alonso directamente repudiaron a Manes mismo.

Luego, el propio Manes debió bajarle el tono a sus dichos. "No me imaginé que iba a hacer tanto lío", dijo el lunes por la noche en el canal TN. "No estoy tensionando a Juntos por el Cambio, al contrario", agregó, aunque reafirmó sus dichos al señalar que "sanear las cloacas de los servicios de inteligencia" es "una deuda pendiente" de Cambiemos.