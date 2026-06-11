Archivo demoledor: en 2015, después de haber supuestamente comprado, Adorni "no entendía" sobre Bitcoin

Después de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declarara que invirtió 200.000 dólares en Bitcoin en 2013, se conoció un video de 2021 en el que el funcionario aseguró que en 2015 "no entendía" en qué consistía la criptomoneda.

En 2021, en una charla virtual organizada con la billetera virtual Lemon, contó que "cinco o seis" años atrás, sus alumnos invertían en Bitcoin, pero él no estaba metido en el tópico. "Hace muchos años... No, bueno, no muchos años. El Bitcoincreo que estaba 6.000 dólares", comenzó Adorni y precisó: "Deben ser hace cinco, seis años".

"Me acuerdo que entro a una clase que nada que ver, de finanzas públicas, y veo a un pibe con dos alrededor con una Notebook", relató el actual jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Al ver esa escena, contó que les preguntó qué estaban haciendo, a lo que le contestaron que habían comprado Bitcoin.

Luego, relató que él "no estaba muy metido en el tema". "Le digo '¿qué estás haciendo?'. Porque no entendía", prosiguió, antes de contar que entre los integrantes del grupo de alumnos juntaron "7.000 dólares" y "lo iban monitoreando".

"Era impresionante, porque todas las clases el debate era cuánto estaba el bitcoin y si el Bitcoin, efectivamente, los iba a hacer perder todos los ahorros o no", siguió y relató: "Terminó la cursada y terminaron ganando, no sé, un 10%. Pero hace ya cinco años me empecé a topar, cuando no había la facilidad que hay hoy para operar".

Qué decía Adorni sobre Bitcoin en 2022

En paralelo, se viralizó otro fragmento de una entrevista de Adorni, en este caso con el canal de YouTube Invertir en dólares, en el que participó de una videollamada transmitida junto a Miguel Boggiano y Tomás Olivera. "Lo que me parece de Bitcoin es que me gustaría probarlo cuando no haya demanda del otro lado. Un día que alguien tenga para vender y no haya nadie comprar", señaló Adorni en ese momento.

"Siempre hablo en potencial, para que no se despierte ningún perro. Me parece que las criptomonedas son... No sé si tomarlo como una inversión, pero porque yo tengo conceptualmente metidas en la cabeza las stable coins y no las cripto volátil, el Bitcoin", siguió y sumó: "Pero bueno, quien lo quiera ver como una inversión me parece bien, quien lo quiera ver como un activo o como para hacer transacciones con las monedas estables como yo me parece que está bien también y aquel que considera que es todo una basura me parece que es razonable también el pensamiento".

Cuando le pidieron que armara un "portafolio con un horizonte de 12 meses" con un perfil conservador, Adorni no incluyó al Bitcoin, a pesar de que supuestamente había invertido cientos de miles de dólares, en la ecuación. "Yo haría 25% bono del tesoro americano, 25% energéticas y un 50% de tecnológicas. Ese sería rápidamente mi portfolio de inversiones, todo en dólares", respondió.