Cristina Kirchner, dura contra el discurso de Milei: "No sé qué festejas"

La ex presidenta Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei por su discurso en la apertura de sesiones

La ex presidenta Cristina Kirchner cruzó al presidente Javier Milei tras su discurso en la apertura de sesiones, donde adelantó que se viene un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en medio los días más difíciles para el Presidente por la relevancia que adquirió el escándalo critpo. "No sé qué festejas, porque esto no es un logro, es un desastre", lanzó la ex vice.

Kirchner lanzó todos los dardos que el propio presidente puso a disposición. Le recordó la tapa de la revista financiera Forbes, días atrás, que tituló "La mayor cripto estafa de la historia", junto a una foto de Milei. Lo mismo sucedió ayer con la tapa del diario New York Times, en la que citó fuentes en off que afirman haber pagado coimas para reunirse con el Presidente. Además pusieron números a la cripto estafa: dijeron que ganaron 250 millones de dólares.

¿Lo escuchaste a Claver-Carone, funcionario de Trump para América Latina, diciendo que tienen que investigar porque hay asesores del presidente Milei y miles de defraudados que viven en EEUU? Mamita…", agregó también la ex presidenta para luego calificarlo de "estafador global" que se rodea de "coimeros locales".

Sobre el discurso de Milei anoche, Kirchner sostuvo que "se notaba" que Milei "no estaba bien", que no dijo nada nuevo y que se trabó en gran parte de su alocución. Apuntó que el equiibro fiscal que celebra el Gobierno solo fue posible con "desequilibrio social", traducido en ajuste a jubilados, a las provincias, a los universitarios, a la educación y a la salud pública. Hizo mención aparte a que el Gobierno llamara "idiotas", "imbéciles" y "débiles mentales" a las personas con discapacidad.

"Eso sí, ni una palabra sobre la Cripto estafa que te tiene como protagonista estelar. Ya te lo dije, SOS MUY NEGADOR", cargó. Luego citó la parte del discurso donde Milei abrió el paraguas ante una posible falla de su plan económico que derive en caos y analizó: "Es la primera vez que te escucho decir que tu “plan de estabilidad exitoso, el mejor de la historia” puede sufrir altos y bajos y momentos de tensión. Milei… EN MI BARRIO, Y EN ARGENTINA, A ESO LE DECIMOS DEVALUACIÓN. Sobre todo, cuando la estabilidad está basada únicamente en tener pisado el tipo de cambio. Como es tu caso".