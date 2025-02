CFK apuntó contra Milei: "De autoproclamado 'líder global' a crypto estafador"

La ex presidenta y vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, repudió y cruzó duramente a Javier Milei luego de la promoción de un token denominado $LIBRA que, tras un furor inicial, acabó dejando sin dinero a miles de inversores con pérdidas superiores a USD 4.000 millones en pocas horas. "De autoproclamado 'líder global' a CRYPTO ESTAFADOR", lanzó a través de sus redes sociales en el m arco de un extenso posteo.

"Esta vez el 'Che Milei' (NdR: en alusión a su forma de iniciar sus tuits previos) no va porque, la verdad, NUNCA EN LA HISTORIA SE VIO ALGO SEMEJANTE. De Hayek pasaste a Ponzi y te fuiste al pasto MAL", comenzó las dos veces mandataria nacional. "Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién. Inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial. Miles confiaron en vos, compraron caro y en cuestión de horas perdieron millones mientras unos pocos (me juego la cabeza que todos libertarios) hicieron fortunas con información privilegiada", agregó.

En esa línea, CFK lo acusó como "el gancho de una estafa digital" y mostró indignación por la publicación posterior de Javier Milei donde aseguraba "no estar interiorizado en el proyecto" ni vinculado a ninguna cuestión relacionada a $LIBRA. "¿No era que sos 'el mejor presidente de la historia'? ¿No era que sos 'el genio de la economía'? De autoproclamado 'líder global' a CRYPTO ESTAFADOR", apuntó.

"¡Mirá a donde nos trajiste con tu locura! Convertiste a la Argentina en un casino donde el crupier es el mismísimo Presidente. ESA ES TU LIBERTAD DE MERCADO… La del casino. Se te cayó la careta. Y pensar que desde el SILLÓN DE RIVADAVIA tratás de 'inútiles', 'incompetentes' y 'mandriles' a todos los que no se alinean con lo que decís, cuando en realidad, EL QUE ES VERDADERAMENTE INCOMPETENTE PARA OCUPAR ESE SILLÓN SOS VOS", sentenció Cristina.

La insólita explicación de Milei tras la estafa cripto

Luego del escándalo que generó su recomendación de un token denominado $LIBRA, criptomoneda que se desplomó de forma abrupta y causó sospechas de estafa, el presidente Javier Milei lanzó una insólita justificación sobre el motivo que llevó a impulsarla en redes sociales.

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)", se lee en la primera parte del mensaje en su perfil de X.

Y luego, el mandatario agrega: "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman los rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo".