La ANAC anuló licencia de Air Tango, la aerolínea usada por Macri: "No tiene capacidad"

Lo determinó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) luego de que la empresa Air Tango no responda a la notificación de la entidad pública. Fue una de las aerolíneas que Macri uso durante su gobierno en vez de Aerolíneas Argentinas.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) retiró las autorizaciones para operar en el mercado aerocomercial a la empresa Air Tango, una de las líneas áreas empleadas durante su presidencia por Mauricio Macri, quien nunca utilizó los servicios de Aerolíneas Argentinas. La decisión fue confirmada por medio de la resolución 101/2022 publicada este martes en el Boletín Oficial.

En la resolución, se precisó que del proceso administrativo impulsado por la Dirección de Explotación de Servicios Aerocomerciales surge que “Air Tango no cuenta con aeronave afectada a sus servicios desde el 23 de julio de 2001, razón por la cual dicha compañía aérea no cuenta con capacidad técnica para explotar los servicios aerocomerciales oportunamente otorgados”.

ANAC le retira la licencia a Air Tango, una de las aerolíneas usadas por Macri durante su gobierno by Gimeluz Figueroa on Scribd

También se detalla que la empresa fue notificada y se le otorgó el plazo de veinte días para presentar su descargo y ofrecer las pruebas que estimara pertinentes, pero no lo hizo. "La Empresa fue debidamente notificada el día 16 de septiembre de 2019, según la constancia del aviso, y transcurrido ampliamente el plazo legal sin que la prestataria hubiera deducido presentación alguna, corresponde proceder a resolver las actuaciones conforme a las constancias reunidas y legislación vigente en la materia", remarca.

"Que las circunstancias indicadas constituyen causal suficiente para proceder al retiro de las autorizaciones oportunamente otorgadas a la Empresa AIR TANGO SOCIEDAD ANÓNIMA, descriptas en el primer considerando de la presente Resolución", concluyó.

El vínculo de Air Tango con el menemismo

Fue en 1993 que la administración de Carlos Menem que autorizó a Air Tango a explotar servicios no regulares internos de transporte aéreo de pasajeros, carga y correspondencia, y un año después se extendió esa autorización a vuelos internacionales. Luego, durante su presidencia, Macri volvió a acudir a los servicios de 14 líneas áreas privadas para realizar sus viajes tanto locales como al exterior, en los cuales gastó US$ 5 millones, y no utilizó Aerolíneas Argentinas, pese a que así se lo indica el decreto 1191/12.

Estas fueron Únicos Air, Aerorutas Fly With Style, Chapman Freeborn Airchartering, Baires Fly, The Charter Store, Gestair Private Jets, Just Flight, Servicios Aéreos Sudamericanos, Privé Jets, Royal Class, Engage Aviation, Bristow US, CT Charter y Air Tango.

Pero la Air Tango también estuvo envuelta en una polémica, cuando en 2006, el expiloto de la gobernación de la provincia de Río Negro Luis Grande fue condenado a 18 meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial y perpetua para desempeñar cargos públicos, por contratar con el Estado como privado mientras era empleado provincial.

Al funcionario se le imputó que mientras ejercía la función de piloto de la gobernación rionegrina con dedicación exclusiva y disponibilidad permanente violó el estatuto del Personal Aeronavegante y de Mantenimiento de los Servicios Aeronaúticos del Estado Provincial. Grande omitió denunciar su participación en las empresas privadas Air Tango SA y Baires Fly SA.

El fallo destacó que "el imputado participó en la empresa privada Air Tango de manera contemporánea a su desempeño como piloto de la Secretaría General de la Gobernación, y que efectuó contrataciones entre el Estado y la empresa pese a que le estaba vedado".