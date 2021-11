Emotiva historia: vendió su auto con Macri y con Alberto Fernández lo recuperó

Un trabajador le reveló a Alberto Fernández una situación personal. "Gracias a la empresa", confesó cuando le explicó que debido al crecimiento de la fábrica en la que trabaja pudo ahorrar para volver a comprar su auto.

Un trabajador perjudicado por las políticas económicas que Mauricio Macri implementó en su gestión, compartió un emotivo relato sobre cómo el regreso del kirchnerismo mejoró su calidad de vida. En diálogo con Alberto Fernández, quien acudió a la empresa Jeluz de Lomas de Zamora junto con Victoria Tolosa Paz y Martín Insaurralde, Claudio Pardo le pudo decir al mandatario que durante la gestión macrista tuvo que vender su auto y, ahora, debido al crecimiento de la empresa en la que trabaja lo volvió a comprar.

"Mire esta llave. Es de un 0 km que me volví a comprar después de Macri. Volví a comprarlo. Lo vendí con Macri y lo volví a comprar gracias a la empresa", expresó el trabajador, en un discurso cargado de emoción, mientras Fernández firmaba autógrafos en una bandera de Argentina. "Vamos todavía, volvió el auto", exclamó Tolosa Paz, en alusión al logro que consiguió Claudio después de haber sido perjudicado por las políticas de Macri. "Qué genio, mucha emoción", cerró la candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires.

En su cuenta de Instagram, el Presidente de la Nación compartió un breve clip del momento vivido y le dedicó unas palabras de amor al hombre que le agradeció por haber cambiado su vida: "Claudio tuvo que vender su auto durante la gestión anterior. Estos últimos dos años la fábrica de Lomas en la que trabaja no paró de crecer y, después de mucho esfuerzo, pudo volver a comprarlo. Un momento que nunca voy a olvidar".

"Estamos para cuidar a los trabajadores argentinos. En la gestión anterior decían que no crece el empleo porque había emprendedores, pero esas personas se las rebuscaban para sobrevivir y ese no es el camino, el camino es tener un empleo. No hagamos habitual la pobreza, porque nadie puede dormir en paz sabiendo que hay un pobre en la Argentina", expresó Fernández en su visita a la empresa lomense. "Acá trabajan 190 personas y eso es lo que nosotros queremos, que todos los argentinos tengan trabajo, porque la mejor Argentina es la que genera puestos de trabajo", cerró el mandatario.

Por su parte, Victoria Tolosa Paz expresó: "Queremos seguir por el camino del trabajo y la producción, queremos dejar atrás el capítulo más triste de la historia argentina".

Alberto Fernández sobre el desastroso negocio de Mauricio Macri con el FMI

En diálogo con El Destape Web. el Presidente de la Nación se expresó sobre la irrisoria cifra que el Fondo Monetario Internacional le otorgó al Estado Argentino durante la gestión de Mauricio Macri. "Está claro que lo que firmó Macri es un acuerdo de imposible cumplimiento y está claro que ese fue un acuerdo de un plan que propuso el Fondo y que en la primera revisión se demostró su fracaso", lanzó Fernández, contundente.