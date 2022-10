Dura réplica de Cerruti a un libro sobre Alberto: "Son plausibles de un juicio por infamias"

La portavoz presidencial manifestó su sorpresa frente al libro de editorial Planeta y adelantó que analizan qué medida tomarán.

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, comentó que el presidente Alberto Fernández quedó azorado luego de leer parte del libro de Silvia Mercado "El presidente que no quiso ser" de Editorial Planeta. El motivo es que vincula al máximo mandatario de la Argentina con el consumo de alcohol. La funcionaria calificó lo publicado como "infamias" y dijo que son "pausibles de un juicio por calumnia por infamia".

"Algo nos tiene azorados con el presidente. Una periodista a la que conozco desde hace muchos años publica en una editorial muy reconocida de la Argentina -la editorial Planeta- un libro en el que dice... es irreproducible lo que dice. El presidente es abstemio, no toma alcohol, toma tónica de pomelo. La periodista publica que el presidente es alcohólico, que se despierta tomando whisky, que lo han levantado borracho de no sé donde", afirma Cerruti.

"Es asombroso que una periodista que se dice periodista y una editorial que se dice seria publiquen este tipo de cosas que no tienen claramente nada que ver con la realidad. Se demuestra en dos minutos que son mentira y que son plausibles de un juicio por calumnia por infamia, de un juicio civil muy serio", agregó Cerruti en diálogo con Radio Perfil.

La portavoz explicó que en casos como estos no sabe si salir a desmentirlo debido a que le da prensa a afirmaciones que no tienen "ningún asidero". El Destape se comunicó con Silvia Mercado que por el momento decidió no responderle a la funcionaria nacional.

Alberto denunciará a Telefé y a un participante de Gran Hermano por difamarlo

En paralelo, Alberto Fernández instruyó al abogado Gregorio Dalbón para que inicie acciones civiles por daños contra su honor contra Telefé, la producción de Gran Hermano y uno de sus participantes, quien afirmó que Alberto lo "coimeó un montón de veces". "Sin perjuicio de lo dicho por la vocera presidencial y en caso de persistir la injuria al Presidente de la Nación me instruyó a iniciar las acciones civiles por daño contra su honor. Esperamos evitar el dispendio judicial innecesario con la retractación", anunció Dalbón en su cuenta de Twitter.

Cerruti había dicho que "el Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido".

La funcionaria nacional se refirió a declaraciones realizadas por Walter Santiago, apodado el "Alfa", quien dijo conocer al jefe de Estado a través del legislador porteño Claudio Ferreño. "Mi mejor amigo, desde la primaria, es Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández. A Alberto lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández", lanzó el participante del programa televisivo.