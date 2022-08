Alberto Fernández: "Esta Justicia le sirve a Cambiemos"

El presidente sostuvo que Juntos por el Cambio frenó la reforma judicial en el Congreso porque le conviene mantener jueces de su entorno.

El presidente Alberto Fernández sostuvo que Juntos por el Cambio frenó una reforma judicial en el Congreso porque la actual composición de la Justicia es útil para sus objetivos políticos. El máximo mandatario además señaló que el fiscal Diego Luciani no tiene pruebas que incriminen a Cristina Kirchner en la causa Vialidad y que están haciendo una acusación similar a la que hizo el ex juez y ex ministro de Justicia de Bolsonaro, Sergio Moro, en Brasil contra Lula Da Silva.

"La realidad es que Cambiemos no quiere que cambie la Justicia porque les sirve a ellos. Esta Justicia le es útil a Cambiemos. Lo que nosotros decíamos en la reforma judicial que presentamos es que los jueces que designó Cambiemos no iban a ser removidos pero les pedíamos que abran el juego para que más jueces puedan recibir causas. Esa reforma se frenó en el Congreso, pero fueron ellos, no nosotros", afirmó Alberto Fernández en El Destape Radio.

En una entrevista con Roberto Navarro, el presidente encontró similitudes en el lawfare perpetrado en la Argentina y otros países latinoamericanos. "La ley del arrepentido se impuso en Ecuador, Brasil y Argentina entre los años 2013 y 2016. Las lógicas son muy parecidas. El que no pudo no saber (el argumento que plantea Luciani por Cristina Kirchner en la obra pública) es muy similar a lo que Moro dice en su fallo cuando plantea que no puede probar de forma contundente de que Lula era el titular del departamento coima de una empresa constructora. En esa causa no había pruebas como un boleto de compra venta, una escritura, ni tampoco habían visto a Lula en el departamento", enfatizó.

Alberto Fernández recordó que Moro resolvió el caso a decir que no tenía pruebas, pero tenía a un arrepentido que declaró que el departamento era de Lula para bajar su condena de ocho años a cinco. Luego el presidente recordó que el fiscal Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu de la causa Vialidad jugaron al fútbol en la quinta Los Abrojos de Mauricio Macri.

"Luciani no podía no saber que estaba jugando al fútbol en la cancha de Mauricio Macri, tampoco no lo podía saber el juez Giménez Uriburu. El juez es parte de la causa y el fiscal es otra parte de la causa entonces no pueden tener semejante grado de fraternidad como formar parte de un mismo equipo", indicó.

En referencia a la causa contra Cristina Kirchner, el jefe de Estado explicó que no existen pruebas que vinculen a la ex presidenta con la supuesta corrupción en la obra pública de la provincia de Santa Cruz. "Cristina no tiene ni idea cómo se certificaban las obras en Santa Cruz, ni en Salta, ni en ningún lado, porque los presidentes no se ocupan de eso y no lo saben. Eso es lo que más me molestaba cuando decían que no podía no saber", explicó Alberto Fernández.

"La acusan de dolo, es decir que cometió un delito con la finalidad y el conocimiento de hacerlo. Eso debe ser probado y no fue probado", indicó y agregó que los fiscales se "encontraron con un escollo: las obras públicas no las decide el presidente. Las obras públicas tienen que ponerse en el presupuesto, luego deben ser aprobadas por el Congreso y tras ser sancionada recién se llama a licitación para hacer la obra".