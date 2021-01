El presidente Alberto Fernández se refirió al escándalo por la denuncia que recibió Victoria Donda por parte de su empleada doméstica y demostró que le tiene una total confianza a la titular de la Inadi.

El mandatario afirmó que se utilizó al Estado como una "maquinaria de empleo" y que él no está de acuerdo con eso. "Es cierto que el Estado ha sido utilizado muchas veces como seguro de desempleo. Es cierto que ha habido abusos en ese sentido. Y claramente entiendo que el Estado no debe ser una maquinaria de empleo, de darle trabajo a quien no lo tiene", afirmó Fernández en diálogo con Radio con Vos.

Luego, el Presidente dejó en claro que él confía plenamente en Donda y aseguró: "Quien conoce a Victoria sabe que no está en su naturaleza sacarle ventaja a los puestos del Estado".

Fernández explicó la interna del conflicto y contó de qué manera analizó lo ocurrido: "Hay una diferencia sustancial: la señora trabajo en la casa de la mamá de Donda, la cuidó y la crió hasta su muerte. La llevó a trabajar con ella hasta que le dijo que no podía seguir trabajando".

"Esta en los chats, es muy fácil verlo. Donda le dice "yo quisiera que sigas trabajando conmigo, pero si vos no podes seguir trabajando y necesitas el dinero puedo conseguirte un plan social o tal vez darte algún contrato en el Inadi", dijo Fernández, justificando la decisión de Donda. En este sentido, explicó que son puestos "como de asistentes sociales" que trabajan en barrios. El objetivo, según contó el Presidente, era que la empleada doméstica pueda trabajar en una zona cercana a su hermana que se encuentra enferma.

"El primer detalle es que Victoria no le estaba diciendo 'te doy un contrato del Estado para que sigas trabajando en mi casa', le pedía que siguiera trabajando con ella. Cuando la empleada le dice que no puede, ahí le ofrece el contrato", admitió Fernández.

El Presidente remarcó que Donda insistió en que quería que trabajara con ella pero que la respuesta siempre era negativa, por lo que quiso darle una mano de otra manera. Finalmente, destacó: "Este detalle no es un detalle menor porque si Victoria le hubiera dicho te hago un contrato en Inadi y seguí trabajando conmigo, sería otra mi respuesta".