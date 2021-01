La titular del Inadi, Victoria Donda, fue acusada de tener en negro a una empleada doméstica y de ofrecerle un cargo en el organismo que preside. Según se dio a conocer, la mujer se llama Arminda y tiene 62 años. El abogado de la denunciante, Osvaldo Barsanti, aseguró que la mujer trabajó durante 14 años en la casa de Donda y en ese lapso, "10 fueron en negro".

En esa línea, en diálogo con Radio Rivadavia, detalló: "En los últimos 3 o 4 años, estuvo parcialmente registrada, pero con un salario menor al que correspondía. El problema surgió cuando, por su edad, Arminda le manifestó a Donda su deseo de jubilarse. De modo informal inició una charla con Victoria por dos motivos: primero por las deficiencias registrales y, segundo, porque durante la cuarentena Victoria no se hizo cargo de los salarios cuando ellos no podían prestar servicio".

Según un audio que el abogado hizo escuchar, Donda le ofreció un plan social o la chance de una contratación en el Inadi, a cambio de que no hiciera la denuncia correspondiente. Sin embargo, la mujer no aceptó. "Donda no se hace cargo de sus obligaciones como empleadora", expresó el letrado y adelantó que pretende "trasladarle ese costo al Estado nacional por alguna de esas figuras que le ofreció".

El comunicado de Victoria Donda

Tras la acusación, Donda realizó su descargo en las redes sociales. La funcionaria expresó que los aportes están realizados en tiempo y forma, contó su versión de los hechos e instó a quienes quieran perjudicarla a que "sean más creativos" con las "fake news".

"Hace algunos meses, esa persona me manifestó su interés en renunciar a la relación que manteníamos, por razones personales. Fue ante dicha situación que le recomendé la posibilidad de acceder a alguna prestación social que le permitiera tener un ingreso a la vez que realizara alguna contraprestación en su barrio. También le mencioné la posibilidad de que colaborara en el INADI en algunos de los programas y acciones que el organismo realiza", sostuvo Donda en un comunicado de prensa. Y añadió que "los aportes laborales y los pagos salariales de la persona que mencionan distintas versiones periodísticas fueron hechos en tiempo y forma. Así consta en los registros de ANSES y AFIP".

"Entiendo la preocupación que esta situación generó en muchas personas que de buena fe me escribieron por las redes solicitando información al respecto. El trabajo no registrado es un problema estructural en nuestro país y es completamente válido pedirle explicaciones a nuestros dirigentes si aparecen rumores o trascendidos como los que se deslizaron hoy. Sin embargo, como mencioné antes, en este caso todo se encuentra en regla y así puedo comprobarlo ante quienes lo requieran o ante la misma Justicia de ser necesario. En cuanto a aquellos que pretenden construir una fake news a partir de esta cuestión para perjudicarme a mí o al gobierno del que formo parte: les pido que sean más creativos. Discutan mis ideas y mis proyectos", concluyó Donda.