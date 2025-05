Miles de científicos protestaron contra el ajuste de Milei: "Cientificidio"

Miles de científicos, investigadores, becarios, docentes y alumnos se congregaron este mediodía frente al Polo Científico-Tecnológico, en el barrio porteño de Palermo, para protestar contra el “cientificidio” que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. La protesta, que se replicó en una veintena de ciudades de todo el país, tuvo el objetivo de denunciar “el financiamiento en ciencia más bajo de la historia” del país.

”Nada bueno podemos esperar de las autoridades, quienes son de hecho los ejecutores de este ajuste pergeñado por Javier Milei. La pelota está en nuestro campo, debemos unirnos y generar un espacio para enfrentar esta destrucción dramática de las capacidades científico tecnológicas de la Argentina”, se enunció en un comunicado que leyeron distintos representantes de la comunidad científica hacia el final del acto.

Desde las 13 comenzaron a reunirse en la esquina de Godoy Cruz y Guatemala manifestantes que llegaban con máscaras y trajes alusivos a El Eternauta, la historieta de Oesterheld que Netflix llevó a todo el mundo y que inmortalizó un héroe colectivo con la ya popular consigna “nadie se salva solo”. “La ciencia funciona, Juan”, se leía en una de las tantas pancartas pidiendo por mayor inversión en el sector.

"Es el financiamiento más bajo desde que se toma registro en 1972, el más bajo del ah historia. Se está funcionando con un presupuesto muy bajo que, además, no se ejecuta", dijo a El Destape la integrante de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, Josefina Vaca.

Sostuvo que el Gobierno nacional está "dinamitando el sistema" y que "es algo que sucede en los 17 organismos" que integran el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología como el INTI, INTA, Comisión Nacional de Energía Atómica, Banco Nacional de Datos Genéticos, el Instituto Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, entre otros.

La unión de toda la comunidad científica

En diálogo con El Destape, el asesor científico y miembro de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, Franco Moscovicz, coincidió en que actualmente el sector atraviesa “el piso absoluto de inversión en función del PBI". “Se empezó a contar esto desde el ‘72, en inversión estamos en el piso, es un desastre”, afirmó Moscovicz, uno de los que leyó el comunicado del acto.

En esa línea, continuó: “La fuga de cerebros, todo el mundo está viendo qué mierda hacer. Y es un momento distinto al de los 90. Hoy el mundo está bastante sediento, más que nada China y países en desarrollo, de llenarse de científicos”, añadió.

Además, evaluó que "nunca en la historia" del país hubo "una unión compartido tan grande en todo el sector científico" sobre la crisis que se atraviesa. "Todos, no hay nadie afuera, que no esté diciendo que esto es un cientificidio, no hay otra explicación. Que todos tengamos el mismo diagnóstico es algo", subrayó.

La crisis de los ingresantes del Conicet

Al convocar a la protesta, la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) denunció que el presupuesto para Ciencia y Tecnología representa solo el 0,15% del PBI, menos de la mitad de lo que fue en 2023, (0,302%). También advirtieron que están “bloqueados” los ingresos al Conicet y que con esto se provoca que “una gran cantidad de jóvenes que se forman en universidades nacionales” tengan que emigrar o dejar sus carreras.

"Somos 850 personas en todo el país que estamos esperando el ingreso a la carrera de investigador que ganamos en 2023 a través de un concurso público. Un trámite que ya lleva más de un año y medio de espera, sabemos que es un decisión política y que no permiten pasemos al empleo público y no nos dan el alta", se quejó ante El Destape la integrante del Colectivo de Ingresantes a Conicet, Clara Giachetti.

Si bien tuvo su epicentro frente al Polo Científico-Tecnológico, el edificio donde se concentran las autoridades del Conicet, la protesta tuvo réplicas en distintas provincias. "También se sumaron ciudades del resto del país como Tucumán, Mendoza, Rosario, Santa Fe, Bariloche, Bahía Blanca, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia", agregó.