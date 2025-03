El DNU del acuerdo con el FMI pone a prueba a la oposición a meses de las elecciones

La decisión de Javier Milei de habilitar un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI mediante un decreto de necesidad y urgencia, algo contrario a la normativa vigente, disparó rápidamente un abanico de reacciones que sirvieron para adelantar la dura disputa que se centrará en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo confía en conseguir mayoría. El bloque de Unión por la Patria planteó en un extenso comunicado su rechazo a una decisión que calificaron como "ilegal e ilegítima", con denuncia penal incluida por parte de un sector de la bancada. Desde otros bloques opositores coincidieron en esta posición e, incluso, Mauricio Macri fue crítico con la decisión de Milei. Sin embargo, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, se mostró proclive a dar un nuevo aval al Gobierno y desde el radicalismo advirtieron que les resultará imposible consensuar una posición común porque hay diferentes visiones. Ante las dudas quienes suelen resolver la cuestión son los gobernadores. Una película que ya se vio, aunque la particularidad es que esta vez se da a meses de las elecciones.

El decreto 179/25 fue peor que lo que se esperaba. Como detalló el comunicado del bloque de UP "no da cuenta de un mínimo de condiciones contenidas en el presunto acuerdo". Detalla: "No especifica el monto, no aclara el destino de los fondos, la tasa de interés, ni prevé una excepción de financiamiento de fuga de capitales". Y advierte que quienes lo convaliden "condenarán al pueblo argentino a más ajuste, hambre y represión".