A horas de la votación en Diputados por el acuerdo con el FMI, Alberto Fernández reivindicó a Cristina Kirchner

Lo hizo al encabezar un acto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras​ en el municipio bonaerense de José C. Paz.

El presidente Alberto Fernández reivindicó hoy la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner, al advertir que "no le tocaron tiempos fáciles cuando gobernó" el país, pero "nunca bajó los brazos".



"Quiero que tomemos el coraje que tuvo Cristina cuando tuvo que gobernar el país en años difíciles. Tuvo que soportar la crisis de 2008, cuando el mundo estalló cuando el capitalismo financiero se llevó muchas economías, y también tuvo que soportar la gripe aviar, y nunca bajó los brazos, y siempre se apoyó en lo mismo que yo me apoyo: el pueblo", dijo al encabezar un acto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras​ en el municipio bonaerense de José C. Paz.

Hizo esas declaraciones a horas de la votación clave para el oficialismo. Entre jueves y viernes arranca el debate en la Cámara de Diputados el acuerdo con el FMI, que dividió aguas dentro del Frente de Todos.

Hoy Cristina Kirchner lanzó un mensaje sobre las mujeres y usó como tónica a la unidad. "El camino siempre es la organización, la unidad, la defensa de lo conquistado y la lucha por lo que aún nos falta. En este Día Internacional de la Mujer trabajadora, sigamos avanzando compañeras, con amor y con firmeza", escribió.

Además, Fernández hizo referencia al enorme crédito que tomó el ex mandatario con el Fondo Monetario Internacional y aseguró que Mauricio Macri "endeudó al país como nunca antes", pero confió en que pese a ello los argentinos "seremos capaces de levantarnos".

El mandatario apuntó contra Juntos por el Cambio, que "se ofende y se rasga las vestiduras y cuando uno les dice lo que hicieron", en relación al endeudamiento con el FMI que contrajo el gobierno de Mauricio Macri. Fernández destacó además una carta que le envió hoy su par de México, Manuel López Obrador, en la que, según contó, le pidió: "Tené confianza vos, vas a ganar". En otro tramo de su discurso, Fernández reivindicó la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al advertir que "no le tocaron tiempos fáciles cuando gobernó" el país pero "nunca bajó los brazos".



Con respecto al acuerdo, más temprano, el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, destacó la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán y aseguró que en su bloque se va a "trabajar para que el Gobierno tengo ley, porque si no hay default".