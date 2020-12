Aborto legal: cuándo se trataría en el Senado

La senadora y presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, celebró la media sanción del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) obtenida en la Cámara de Diputados y adelantó que cree que existen los votos necesarios para su aprobación definitiva en la Cámara de Senadores. La votación será el 29 de diciembre.

"Estamos trabajando a full con todos los senadores y senadores que están en la duda para que puedan entender que significa para la Argentina tener esta ley de aborto seguro", afirmó Durango en una entrevista en El Destape Radio, donde agregó que cree que van a lograr la sanción en la Cámara Alta.

"No queremos ser muy optimistas, pero tampoco pesimistas. Creo que lo vamos a lograr. Espero que esto no sea sólo una sensación de deseo, tenemos la posibilidad de lograrlo y si no lo hiciéramos sería un retroceso", sostuvo la legisladora.

Durango explicó que el aborto da a la mujer el derecho de decidir sobre su cuerpo, permite evitar la maternidad no deseada y lleva salud a las mujeres que no pueden acceder a un aborto. "Nadie está obligado a abortar, sino hay ley vamos a contribuir a la clandestinidad, a un gran negocio de las clínicas y de la venta del misoprostol", manifestó.

Sobre la votación en el Senado, la pampeana afirmó: "Respetamos todas las posiciones, pero les decimos que a los que están indecisos que tenemos que tener esta ley. Los abortos peligrosos son los clandestinos y las personas que decidan no abortar van a tener también la protección de los 1.000 días de parte del Estado".

Con referencia al circuito de votación en el Senado, la legisladora expresó que el proyecto sería tratado en las comisiones de Justicia y Salud. "Queremos que la ley salga este año, es lo que nos ha pedido el Presidente y en el Senado va a ser más corto que en Diputados el análisis del proyecto de ley", expresó.

Sobre las presiones denunciadas por algunos diputados, Durando dijo que "cuando uno es legislador tiene que bancarse las presiones. Sino no se sienta en esa banca".

En otro sentido, argumentó que "los abortos suceden más allá de la sanción de la ley, entonces legalicémoslo” y agregó que "si esta ley no sale vamos a sostener el aborto clandestino donde todos los días se muere una mujer".

"Una tiene derecho de planificar su vida, y eso también implica cuando quiere ser madre", enfatizó la senadora, quien remarcó que "ojalá el 29 podamos levantar la copa esperando el año nuevo y decir que en Argentina también tenemos ley".