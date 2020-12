El diputado nacional y titular del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, remarcó que está a favor del proyecto de aborto legal, aunque aclaró que "en el bloque hay más votos en contra que a favor".

"Yo como siempre lo he manifestado estoy a favor de la despenalización del aborto", aclaró el legislador y mano derecha de la ex diputada Elisa Carrió, acérrima defensora del aborto clandestino, en una entrevista con Radio Rivadavia. No obstante, Ferraro aclaró que en su bloque "hay más votos en contra que a favor del aborto".

Además, se refirió al proyecto del Poder Ejecutivo recientemente aprobado en la Cámara Baja por el cual se le bajan los recursos coparticitables que recibe la Ciudad de Buenos Aires y criticó que "el Gobierno Nacional le ha metido un manotazo al bolsillo de la Ciudad".

Por último, sobre el fallo de la Corte en relación al ex vicepresidente Amado Boudou, sostuvo: "La verdad que hay que llamar las cosas por su nombre, Boudou no esta siendo perseguido, por ser ladrón y por haber violado todas las normas esta siendo condenado".

El postergado debate por la legalización y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) llegará al recinto este jueves, según el cronograma que se maneja en la Cámara de Diputados. Pese a dilaciones en la firma del dictamen, que pasó del 4 al 9 de diciembre, el 10 se mantiene como fecha clave para conseguir la media sanción y darle giro al Senado.

Como en 2018, la celeridad es un tema importante. Aprovechar el impulso verde que darían los representantes del pueblo para que los de las provincias se apoyen en él y avancen. De hecho, en un mes con pocos días hábiles y muchas fechas religiosas, se baraja un giro veloz para que la Cámara Alta lo trate el 17 de diciembre, lo apruebe sin modificaciones y el 2020 cierre como un año verde con aborto legal y plan de acompañamiento durante lo