Las mejores fotos del 17 de octubre en casa de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner recibió a una multitud en San José 1111.

En el marco del Día de la Lealtad peronista, cientos de militantes se congregaron durante la tarde de este viernes 17 de octubre en la casa donde la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner cumple la prisión domiciliaria, ubicada en San José 1111. Desde el ya histórico balcón, con cánticos dedicados a sus gestiones nacionales, saludó a la gente y se reprodujo un discurso de cara a las elecciones legislativas de la próxima semana.

"El 26 es Milei o Argentina. Y ya sabemos cómo termina eso. La historia nos mostró hace tiempo el camino y esta vez lo va a volver a marcar el pueblo argentino, siempre. Siempre lo va a marcar el pueblo argentino", dijo con firmeza la titular del Partido Justicialista. "Exactamente 80 años después, nos vuelven a poner en la misma disyuntiva... En aquel entonces era Braden o Perón; ahora parece Bessent o Perón", agregó.

A su vez, en su discurso, Cristina Kirchner pidió a la militancia que durante el 17 de octubre "la tarea" no es "mirar atrás con nostalgia, sino mirar adelante con coraje" y propuso que "este día de la lealtad sea la antesala del 26 de octubre, el punto de partida de una nueva mayoría popular que vuelva a poner a la Argentina de pie".

Las mejores fotos en el lente de Antú Divito Trejo