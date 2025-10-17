Un 17 de Octubre en plena campaña para reivindicar banderas en actividades diferenciadas

El 80° aniversario del 17 de Octubre en el momento decisivo de la campaña electoral le cayó como anillo al dedo al peronismo para poner en valor pilares doctrinarios como la independencia económica y la soberanía política frente a un Gobierno postrado a los pies de la Casa Blanca. Por eso, habrá varias conmemoraciones del Día de la Lealtad, que arrancaron en la previa con un original mapping de la CGT sobre el histórico edificio de la calle Azopardo, pero ningún acto central. El gobernador Axel Kicillof participará de una actividad con los candidatos en la quinta de San Vicente, pero la que seguramente resultará más masiva será la caravana a San José 1111 para pedir por la liberación de Cristina Kirchner, en una recreación de aquella salida de los trabajadores de las fábricas para pedir por la liberación del general Perón.

Viene siendo una campaña cuidadosa para mantener el espíritu de unidad con el que se construyeron las listas y ante un gobierno libertario que no para de sufrir traspiés, por lo que no sería inteligente ayudarlo a esconder sus problemas. Con todo, el peronismo no consiguió ponerse de acuerdo -en verdad, ni siquiera hubo una conversación al respecto- en armar un acto central, sino que habrá varias actividades en paralelo. La CGT se anticipó con una actividad en la noche del jueves sobre calle Azopardo que combinó actuaciones artísticas con un moderno mapping sobre la sede de la central que recreó momentos históricos del movimiento justicialista. El cierre fue con el acto Víctor Laplace -que varias veces le tocó interpretar a Perón- cantando la marcha.