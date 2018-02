Pichetto sobre la reunión de la unidad peronista: "No fui invitado"

Tras el encuentro peronista por la unidad, el jefe de bloque del PJ en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, opinó al respecto y admitió que no fue a la reunión porque no lo invitaron. También, definió su postura sobre la crisis que tiene el Justicialismo y apostó a “un cambio generacional”.

En una entrevista en Código Político en TN, el legislador valoró que dirigentes peronistas de distintos espacios se hayan reunido para comenzar a debatir sobre la unidad del espacio: “Soy de los que cree en el diálogo y en la construcción democrática. No me parece mal que los compañeros dialoguen. Creo que el peronismo tiene que darse un debate de fondo, perdimos tres elecciones consecutivas y la reconstrucción de nuestro partido tiene que ver con un proyecto de recambio generacional, de liderazgos jóvenes".

No obstante, confesó: “No estuve en la reunión, no me invitaron, pero tampoco imputo malas intenciones” y criticó que “no hay análisis político en profundidad de cara al futuro".

En ese sentido, Pichetto subrayó que "2018 es un año clave" al advertir que "sin liderazgo y sin programa no hay resultado electoral en 2019".

A su vez, hizo alusión a la ex mandataria y senadora Cristina Kirchner y disparó que “las candidaturas de 2019 y la construcción de un programa y un proyecto tienen que estar desconectados de un pasado".

Asimismo, el dirigente confió en que “hay posibilidades de liderazgo alternativo (de cara a 2019)” al remarcar: “Sino vamos a estar frente a lo inexorable que lo alienta el gobierno. Lo inexorable es que se termina confluyendo en la candidatura de la ex presidenta".

Y apuntó: "Si no construimos una alternativa estamos consolidando la continuidad del gobierno de Cambiemos".