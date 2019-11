Tremenda chicana de Juan Román Riquelme a Mauricio Macri: "Yo soy un poquito más hincha de Boca"

El ídolo máximo de Boca, Juan Román Riquelme, se refirió al presidente Mauricio Macri y aseguró que él es "un poquito" más 'bostero'.

En una entrevista para No todo pasa, que se emite por TyC Sports, al candidato de Identidad Xeneize le preguntaron por el presidente saliente, que es hincha de Boca como él.

Pero, el último gran diez no la dejó pasar y disparó: "No, no, tanto como yo ninguno. Es hincha de Boca, sí. Yo soy muy bostero".

En referencia a los rumores que hablaban de que Román no le atendió el teléfono a Macri, el ex futbolsita señaló que cuando le hablan él contesta los mensajes y volvió a resaltar que ya tomó una decisión. "Ya saben con quien voy a ir", sostuvo.

Al tiempo que resaltó: "Deseo que él esté muy bien, se que él es muy hincha de Boca, pero yo he tomado decisión de a quien voy a acompañar, creo que es lo que tengo que hacer. Estamos ante una oportunidad muy grande de volver a ser un club de fútbol, nosotros no somos de ningún partido, somos del Club Atlético Boca Juniors". Y remató con una chicana: "Yo sé que el es hincha de Boca igual que yo. Yo un poquito más".