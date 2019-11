Dura respuesta de Juan Román Riquelme a Daniel Angelici: "No te podés enojar si no podés comprar algo”

El ídolo máximo de Boca, Juan Román Riquelme, respondió a las críticas que le hizo Daniel Angelici por presentarse como candidato de la oposición en las elecciones del club.

Tras la confirmación de que Riquelme será parte del armado de Jorge Amor Ameal de cara a los comicios en Boca, Angelici no soportó y lanzó varias críticas al ex jugador. Entre ellas, el mandamás 'Xeneize' cuestionó que el diez hizo un pedido de unidad, pero luego se decidió por una lista y hasta disparó: "lo único que tendría para decirle es que cuando uno quiere ser dirigente tiene que sentarse a discutir ideas, proyectos, equipo de trabajo. Cuando uno manda al abogado o representante es para negociar un contrato", respondió.

Tras algunos días, el último gran diez recogió el guante y fue contundente. "No tengo nada que desmentir y tengo derecho a tomar decisiones, a elegir con quién estoy y con quién no. Creo que el hincha de Boca es muy inteligente y sabe quién dice la verdad y quién no", afirmó en una entrevista para Filonews.

Y sentenció: "Voy para atrás y este es el presidente que a mí me votó en contra, que renunció, que cuando ascendí con Argentinos dijo que mientras él esté en el club yo no volvía nunca más. Y es muy claro en la vida, podés tener todo lo que quieras, pero todo no se puede comprar, tan fácil como eso. Vos no te podés enojar si no podés comprar algo”.