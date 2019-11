Tras la amenaza de Elisa Carrió, las redes sociales recordaron el "dedito acusador" de Alberto Fernández

El tenso episodio en la Cámara de Diputados en el que Elisa Carrió se levantó de su banca y amenazó a su colega por la UCR, Brenda Austin, no pasó desapercibido para las redes sociales, donde los usuarios recordaron rápidamente cuando los medios oficialistas se escandalizaron por el "dedito acusador" de Alberto Fernández.

La diputada de Cambiemos, en medio de la sesión, se retiraba del recinto cuando se posicionó al lado de Austin y la apuntó con el dedo: "La anécdota... no te olvides de Mestre. Acordate de Mestre", le gritó. Por su parte, la legisladora de la UCR le pidió: "No me amenace diputada, no me amenace".

Ante esta secuencia, las redes sociales viralizaron las polémicas imágenes e ironizaron sobre el dedo de Carrió: "¿El dedito acusador no era de Alberto?", "¿saldrá mañana "el dedito" de Carrió en todos los diarios?", "ese dedito que amenaza, ¿es malo como el de Fernández o es bueno éste?", fueron algunas de las preguntas de los usuarios.

Dedito autoritario versus dedito republicano. pic.twitter.com/XZltx7Vih4 — Bestia & P☀️p (@wakundamm) November 21, 2019

Ahora quiero ver y escuchar a toda la runfla del periodismo mercenario hablar del "dedito de Carrió". pic.twitter.com/oQIK8phLYR — 🇦🇷Racingmaniaco K🇦🇷 (@Racingmaniaco3) November 21, 2019

El dedito (amenazante) de Carrió no va a indignar a nuestro periodismo serio? pic.twitter.com/J4WOk1FpyV — Él Ema (@Ema_Lusardi) November 21, 2019

Bueno, pero el dedito de Carrió está bendecido por Jesús y guiado por el Espíritu Santo. https://t.co/YJQpXAOqHh — Sospechoso Javier Smaldone (@mis2centavos) November 21, 2019

Este dedito de Carrió amenazado a la diputada, es dictatorial como el de Alberto?. O los autoritarios siempre son los nuestros? pic.twitter.com/yBvl53Dh5w — FulanoDeTal (@fulanos3) November 21, 2019