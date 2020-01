Star Wars: El ascenso de Skywalker superó los 1000 millones de dólares de recaudación

A un mes de su estreno, el largometraje Star Wars: The rise of Skywalker superó la barrera de los 1000 millones de dólares de recaudación a nivel mundial. Esto la convierte en el quinto episodio de la mítica saga en alcanzar esa cifra en la taquilla. La galaxia lejana no para de romper récords.

Los datos oficiales fueron brindados por el medio especializado de Hollywood, The Numbers, que destaca además que es la séptima de las producciones de Disney estrenadas en 2019 que logra un embolso de este grosor. En este grupo se encuentran otras películas del ratón Mickey como las últimas de Marvel Avengers: Endgame y Captain Marvel, y Aladdín, El Rey León, Toy Story 4, y Frozen 2. Pese al tibio acompañamiento de la crítica, este fue un buen año para las producciones de Disney.

Más allá de lo impactante de los números, la nueva entrega no logró superar a sus antecesoras Star Wars: The Force Awakens, de 2015, y Star Wars: The Last Jedis, de 2017, que superaron la barrera de los 1000 millones en 12 y 19 días, respectivamente, desde sus estrenos.

Si bien Episodio IX cierra la mítica historia, el universo Star Wars dista mucho de estar cerrado. The Mandalorian- que ya confirmó su segunda temporada-, y las nuevas series en producción de Cassian Andor, Obi Wan Kenobi, y el regreso del éxito animado The Clone Wars, confirman estas suposiciones. Además, se revelaron nuevas iniciativas de Lucasfilm como los shows centrados en Lando Calrissian y la Doctora Aphra, la cinta que producirá Kevin Feige, y el filme basado en Knights of the Old Republic, para seguir explotando la franquicia.