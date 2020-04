Sesiones remotas en el Senado: el bloque oficialista y el PJ se suma al pedido de Cristina Kirchner

El bloque de senadores del Frente de Todos y el Partido Justicialista hicieron este martes una presentación conjunta ante la Corte Suprema de Justicia para adherir y reforzar el planteo que había realizado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de saber si los supremos habilitan las sesiones virtuales del Congreso en medio de la pandemia por el coronavirus.



“No resulta posible sesionar de manera presencial mientras se mantenga el distanciamiento social obligatorio establecido por el Poder Ejecutivo Nacional”, se remarca en el escrito. Pocos minutos después de que se hiciera pública la novedad, se conoció que el Procurador General interino, Eduardo Casal, dictaminó en contra de lo solicitado por CFK.

En diálogo con El Destape, el presidente del bloque oficialista en el Senado, José Mayans, explicó que muchos senadores integran los grupos de riesgo. Según el legislador, hay colegas de bancada con diabetes, hipertensión y con operaciones cardíacas. Mayans agregó que muchos senadores se encuentran en sus provincias de origen y no quieren viajar a la Capital Federal, que es centro de la epidemia junto a la provincia de Buenos Aires por lo que “hay una mayoría que no puede hacer la sesión presencial”.

“Estamos viendo el procedimiento para ver cómo sesionar pero necesitamos que la Corte se expida. Si hacemos todo un procedimiento y después un juez lo declara inválido tenemos que apelar e ir en recursos a la Corte", explicó Mayans. "Por eso hicimos la presentación, respaldando el pedido de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos en una situación excepcional”, resaltó el senador.

La vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara Alta había realizado una acción declarativa de certeza para que los supremos sienten una posición respecto a si el Parlamento puede sesionar de manera virtual para el tratamiento del proyecto de ley de impuesto a las grandes fortunas.

Respecto a la posición del Procurador General interino, Eduardo Casal, que se conoció también este martes, Mayans respondió: “No es vinculante. Es una opinión. No tiene la visión que tenemos nosotros sobre la emergencia. Hay senadores a los que sus médicos les recomendaron que no se muevan por sus enfermedades crónicas”, insistió. Y concluyó: “Si la Corte nos dice que no, veremos la forma de poder juntar 37 senadores. Pero si habilita las sesiones virtuales, facilita todo”.

La presentación

El bloque de senadores oficialistas y el PJ pidieron este martes a la Corte que “haga lugar” a lo requerido por la presidenta de la Cámara Alta “a efectos de despejar el estado de incertidumbre respecto a la validez de sesionar mediante medios virtuales o remotos”. Así, le da aún más volumen político al escrito de la vicepresidenta de la Nación.

La presentación fue realizada por los abogados Eduardo Lopez Wesselhoefft y Jorge Landau. El primero, en representación de Mayans y la vicepresidenta del bloque, Anabel Fernández Sagasti, quienes se asumen en el escrito como la voz de todo el espacio legislativo oficialista en el Senado. El segundo, lo hizo en su carácter de apoderado del PJ.

“Es evidente a todas luces que nuestro país y el mundo se encuentran ante una situación excepcionalísima, que altera absolutamente la vida de las personas y el normal desarrollo y funcionamiento de las instituciones” por lo que “resulta indudable que la actividad legislativa también se ve afectada por esta realidad extraordinaria”, indican los firmantes.

“No resulta posible sesionar de manera presencial mientras se mantenga el distanciamiento social obligatorio establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, motivo por el que resulta imprescindible despejar toda situación de incertidumbre respecto a la posibilidad de sesionar por medios remotos o virtuales”, explican luego.

En ese marco, solicitan que se pueda sesionar de forma virtual, tal como lo planteó CFK. El temor es que se avance con ese procedimiento y luego la Justicia luego lo declare inválido. Lo que buscan los legisladores del FdT y Partido Justicialista es “encausar el debate parlamentario sin que ello implique que las decisiones que los legisladores pudiéramos tomar nazcan amenazadas de ser anuladas en virtud de ulteriores presentaciones judiciales, que cuestionaran el método de reunión elegido”.

En el escrito se remarca que “muchos senadores pertenecen a los denominados ‘grupos de riesgo’ y están obligados a extremar las medidas de precaución ante el COVID 19, por lo que, en el hipotético caso de que se realizara una sesión presencial podría estar plagada de ausencias, lo que sin dudas alteraría las representaciones políticas”. Y de tener que viajar a una sesión presencial, agregan los firmantes, cuando los senadores vuelvan a sus provincias pueden transformarse “en involuntarios propagadores del virus en sus jurisdicciones”. Mayans su puso como ejemplo: es senador por Formosa, donde en la actualidad no hay casos confirmados de COVID 19.

“Por ello, creemos que el acceso remoto o virtual, por medio de una plataforma que garantice las adecuadas medidas de seguridad y posibilite la identificación, la plena participación y la transparencia de las votaciones de las señoras senadoras y los señores senadores en los debates parlamentarios, es el método por medio del cual se puede asegurar el funcionamiento del H. Senado de la Nación en estos días”, afirman. “La declaración de certeza aquí peticionada -agregan luego- disiparía toda incertidumbre que pudiera existir en torno a la cuestión planteada, y ello redundaría en beneficio del interés general”.