El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibió a El Destape en su despacho de la Casa Rosada a un mes de la asunción de Alberto Fernández. Después de la catástrofe que significaron los cuatro años del proyecto político y económico de Mauricio Macri, el funcionario de mayor confianza del Presidente subrayó la necesidad de llevar tranquilidad a la población con las primeras medidas para "tomar control" de la delicada situación que dejó el modelo Cambiemos y "calmar" a la economía. El proyecto de la nueva ley previsional será, según Cafiero, uno de los principales ejes de la primera etapa del gobierno del Frente de Todos.

- Pasó el primer mes, se calmaron los mercados, se calmó el dólar y al mismo tiempo salieron a auxiliar a los que más lo necesitaban. Ahora: ¿Cómo se hace con ingresos tan deprimidos de la población para reactivar la economía?

- Lo que nosotros hicimos este primer mes es tomar control. De ese modo empezar a calmar, de alguna manera, a todos los factores de la economía argentina. Teníamos una economía indexada y esto hace que se siga corriendo siempre desde atrás a la inflación, que después hace corregir precios, salarios y valores que la inflación los vuelve a absorber. Entonces, termina siendo un circulo vicioso. Se pierden las referencias generales, tomar control sobre eso hizo que apuntemos a empezar a sostener cuestiones estructurales a las cuestiones de costos. Por eso, suspendimos ciertas variables que iban en esta línea. Esas variables son: suspender los aumentos en transporte en los servicios públicos, continuar con el control cambiario, suspender el aumento del combustibles. Es decir, los resortes y herramientas que teníamos para cortar la indexación acelerada de la economía, de ese modo tomamos el control de la situación. Ahora, viene la instancia de parar la caída abrupta de empleo, aumento de pobreza, del poder adquisitivo del salario, las pensiones y jubilaciones.



- ¿Hay otras medidas que se están pensando para reactivar la economía?

- Estamos tomando medidas, también, para parar la caída de Pymes y comercios; entonces ahí ingresan todas las medidas de moratorias de AFIP, quitar ahogos financieros. La baja de la tasa de referencia es central para recuperar un mercado de crédito que es lo que necesita toda la actividad productiva.

- Una de las cosas más importantes que sucedieron en los cuatro años pasados fue la tremenda transferencia de los recursos de la sociedad a unos pocos sectores, y pocos actores. El sistema financiero, con las LELIQS y las LEBACS; las energéticas con los terribles tarifazos y el sector agropecuario con ganancias en términos de poder adquisitivo 100% superiores con respecto al 2015. ¿Si no se desanda ese camino, esa transferencia, si parte de esa plata no vuelve a la sociedad toda, no le quita fuerza a la posibilidad de reactivar consumo?

- Lo primero que hicimos fue comprender que una economía donde el consumo cae permanentemente es una economía que no genera buenos negocios. En definitiva, una economía que deprecia a sus ciudadanos, al consumidor, pero que también deprecia las oportunidades de negocio ¿Quién va a invertir en un país que no consume? Es inviable, y esto sucedió. La lógica monetarista, con un fuerte sesgo ideológico con respecto al tratamiento que se le daba a la inflación, fue congelar la economía, la demanda, achicar la demanda agregada para que de ese modo, no haya una escala de precios. Acá se rompieron todos los manuales del monetarismo, porque en la Argentina hubo cepo monetario, porque no había emisión. Hubo altas tasas para incentivar la especulación financiera y quitar pesos de la plaza que podrían haber ido al consumo. Y después un deterioro del salario indirecto con los tarifazos, con los aumentos laterales. Aparte del propio deterioro del empleo. Pero bueno, todas esas variables, en la teoría monetaria, inducirían a una baja de la inflación. Conocimos que la inflación fue la más alta en los últimos 28 años, entonces claramente el problema de la Argentina no es ese. Necesitamos tener una góndola pujante que consuma.



- En el caso del sistema financiero está claro porque están bajando la tasa de interés a una velocidad que, obviamente, esa transferencia se está haciendo. La gente va a gastar menos, en términos financieros y los bancos van a ganar algo menos. En termino de las tarifas, ¿vamos a tener tarifas, en términos reales, más bajas que las que teníamos?

- Nosotros vamos a tener tarifas que se puedan pagar. Vamos a aplicar lo que la Corte le indicó al gobierno de Macri, y que después quedó en términos filosóficos y que no se llevó a la práctica que era la razonabilidad de la tarifa. El concepto de razonabilidad, justamente, implica esto: qué sociedad tenemos, qué riqueza tenemos en ella y cuáles son esos valores que la sociedad tolera y puede pagar. Eso implica que las empresas tienen que seguir invirtiendo en servicios públicos de calidad. Ahora, eso no puede ser desproporcionado con lo que es el salario o lo que son los ingresos de las familias argentinas. Entonces tiene que haber un equilibrio ahí, no puede haber un 5000 % de aumento ¿A quién se le ocurre? Eso no es razonable y eso es lo que hicieron.



- Un factor de ingresos importantes en la Argentina son las jubilaciones. En principio, ustedes van a dar aumento de sumas fijas en los meses de marzo y de junio. ¿Es correcto?

- Nosotros vamos a dar aumentos de sumas fijas hasta que tengamos una nueva fórmula. Lo que suspendimos es la actualización por la fórmula, no la actualización. Nosotros los aumentos los vamos a dar. La movilidad jubilatoria continúa, los aumentos se van a dar en suma fija porque lo que estamos armando es una nueva fórmula.

- ¿Y cuándo le van a presentar la nueva fórmula al Congreso?

- Bueno, ese es un debate un poco más profundo. No son fórmulas sencillas; involucran una multiplicidad de regímenes que son muy complejos y que también representan derechos adquiridos. Nosotros queremos tener una política donde haya cierta equidad entre las jubilaciones del que más gana y del que menos gana. El mundo está yendo a eso. No puede haber jubilados con sueldos de 300 mil pesos o de 14 mil pesos.



- Vamos a ir a un achatamiento de la pirámide previsional entonces…

- Es un poco la idea que tenemos nosotros: achatar la pirámide, tratando de ir generando equidad y levantando la vara. Que la base sea la que tenga más aumento.



- Ahora, en marzo, ¿será un aumento de una suma fija? ¿Esa suma va a ser igual para todos? Por lo tanto, ¿va a ser un porcentaje mayor para los que menos ganan?

- Sí, la suma fija representa una política que principalmente beneficia o incide mucho más en el segmento más bajo.



- Por lo tanto, va a haber un segmento que va a ganarle o empatar a la inflación y otro que va a perder.

- Probablemente, sí. Teniendo en cuenta que el 80 por ciento de las jubilaciones son menores a 19 mil pesos.



- El que gana 25 mil está en una situación muy complicada. ¿Se está pensando en que los que ganen menos de dos jubilaciones mínimas no pierdan con la inflación?

- Están también es una situación complicada. Se está pensando en una suma fija que va a tener que ver con la situación fiscal que tengamos. Eso no se puede descolgar de lo fiscal, porque nosotros no podemos ser irresponsables. Vamos a tratar de que las jubilaciones que más perdieron y que más deterioro tuvieron, tengan un apoyo mayor.





- En su asunción, el Presidente habló mucho del lawfare, de la Justicia, de los servicios y de los medios. Se está preparando un proyecto judicial. ¿De qué alcance?

- Se está preparando un proyecto que tiene que ver ni más ni menos que con abrir más, con transparentar más. Un proyecto importante que se va a debatir en el Congreso, no va a ser un proyecto cerrado porque no es nuestro estilo. Queremos que sea un debate público, que se diga qué tipo de Justicia queremos. Las herramientas con que los argentinos y argentinas nos sentimos más conformes con el acceso a la Justicia. Cómo creemos que el sistema puede mejorar.



- ¿Tan abarcativo va a ser el proyecto?

- Fundamentalmente va a ser ese el espíritu



- Se habla siempre de que no queden en 12 juzgados de Comodoro Py la suerte de la Justicia, ¿eso se va a descentralizar en manos de más jueces?

-Nosotros estamos trabajando en un proyecto y no quiero hacer adelantos sobre borradores porque si no no sería responsable de mi parte. Pero sí la lógica va ser de mayor transparencia, de mayor amplitud. Eso lo podemos garantizar, porque es el espíritu de la ley.



- ¿Pueden garantizar que las causas no le caigan todas a Bonadio?

- Vamos a cambiar el bolillero. (Risas)





- Otra cuestión en que puso el eje el Presidente es en los medios. ¿Cómo se garantiza la pluralidad informativa en la Argentina? ¿Cómo hacen los argentinos para acceder a la información con un sistema de medios tan concentrados? Nosotros estamos muy contentos porque El Destape se convirtió en el séptimo portal del país y casi llegamos al sexto; ahora los que están arriba tienen una identidad muy marcada, a veces titulan todos igual. Eso pasa en la tele, en la radio. ¿Va a haber regulaciones que garanticen pluralidad a la población?

- Nosotros tenemos que ser los garantes de la pluralidad de información, de la pluralidad de voces. El Estado debe ser garante de que surjan voces federales. También estamos muy concentrados en la agenda del AMBA y se olvida de un federalismo que hay que rescatar. El Presidente hace un esfuerzo por rescatar ese federalismo, para rescatar los valores del Interior, de las provincias. Me parece que hay que convocar a los medios del interior, hacer una gran mirada sobre todo lo que es el territorio y sobre cuáles son las noticias más importantes de la Argentina. ¿Quiénes definen cuáles son las noticias más importantes de la Argentina? Quizás esos sean los consumidores. Me parece que en eso se ha avanzado mucho, ya los usuarios saben las orientaciones que tienen cada uno de los medios. Saben quiénes hacen periodismo de investigación, quiénes hacen periodismo de espectáculo o quienes buscan representar alguna identidad. En ese sentido se ha avanzado mucho, pero creo que también falta mucho por hacer. Creo que a nosotros nos toca cosechar ese gran debate público que se dio independientemente de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Ese debate público que trasciende lo que fue la ley y cómo quedó y cómo no quedó y si se normatizó o no se normatizó, o si se adecuaron o no las grandes firmas. Hay un debate que fue mucho más amplio y mucho más importante, porque de alguna manera a todos nos abrió los ojos. Eso fue importante porque democratizó mucho la mirada del lector o del espectador.



- ¿No va a haber ley de medios entonces?

- No estamos pensando en eso.



- Hay regulaciones propositivas, es decir, buscar por legislación que genere mayor competencia. En Europa se está hablando de que Google y Facebook aporten a los medios.

- Ese es un gran desafío en que toda la industria está inmersa en ese debate. En la Argentina se tiene que dar ese debate y hoy todavía no está. Lo mismo sucede con las nuevas modalidades de aplicaciones.



- Bueno, vos hoy le estás dando una nota a un medio nativo digital y el Presidente se lo dio al Cohete a la Luna, que es otro medio digital. Legislando se puede hacer crecer a esos medios también.

- Se puede hacer crecer a esos medios también y lo cierto es que hoy el gusto del espectador es muy diverso. Hay tanta multiplicidad de voces, que aún faltan más, hace que cada uno puede ir eligiendo. Eso la tecnología lo ha facilitado. Hoy en los teléfonos celulares tenemos acceso a noticieros, a canales de televisión, se pueden guardar archivos, se puede guardar un reportaje que hizo Navarro para verlo una semana después. Esos son los avances de las tecnologías y de cómo el espectador se va adaptando a esos nuevos avances, pero retroalimenta, porque genera un feedback, exige a los medios de comunicación que tengan una mirada desde la tecnología. Y, la verdad, que la tecnología democratiza en ese tipo de aspecto.





- Tema deuda, indudablemente van a poder armar un proyecto de mediano plazo y largo plazo cuando ya se sepa cómo quedaron los compromisos del Estado y con qué disponés. Están en medio de una negociación y no me podés decir qué tipo de quita querés, pero ¿qué están priorizando: el plazo, pagar menos capital como hizo Néstor Kirchner o bajar la tasa de interés que pagamos?

- La prioridad del Gobierno es que la deuda no sea el cepo para el desarrollo argentino, que no sea el cepo para el desarrollo de la Industria, no sea el cepo para la generación de empleo, no sea el cepo para sacar a los argentinos y argentinas de la pobreza. Ese es el punto: que la deuda no sea un cepo al desarrollo nacional.



- ¿Cuándo creen que va a estar terminada la negociación?

- Tenemos deudas complejas que se acumulan para fines de marzo, principios de abril. Nosotros pensamos que esa es la fecha en que esperamos tener alguna resolución.



- Si hay una fecha límite, entonces los negociadores pueden presionar sobre eso. ¿Se puede pensar en que se llegue a un acuerdo para esa fecha o, si no, se deje de pagar?

- El espíritu nuestro siempre va a ser buscar la solución menos traumática para los argentinos y las argentinas. Vamos a trabajar sobre eso.