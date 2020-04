Revelaron que Macri no reclamó soberanía de las Islas Malvinas porque aumentaban el déficit

El ex Jefe del Ejército, Martín Balza, hizo una fuerte revelación sobre la importancia que Mauricio Macri le otorgaba a las Islas Malvinas y al reclamo de soberanía sobre todo el archipiélago del Atlántico Sur.

En una entrevista Balza reveló que fuentes diplomáticas inglesas con las que él tenia contacto, le dijeron que Mauricio Macri, en 2015, había tenido charlas con el Gobierno inglés y, supuestamente, para el entonces candidato, no era conveniente hacer reclamos de soberanía porque las Islas incrementarían el déficit fiscal.

En la charla con el programa Pasaron Cosas, en Radio Con Vos, Balza sostuvo:"Siempre tuve buena relación con algunos colegas británicos y uno me preguntó si Malvinas realmente preocupaba o era algo político. Y me agregó que había un candidato a presidente decía que no entendía por qué insistíamos con la reivindicación de la soberanía de Malvinas. Porque, para él, eso solo serviría para incrementar el déficit fiscal. Eso me lo dijo un inglés en 2015".

Después de ese comentario, y ante las consulta d los periodistas del piso, Martín Balza admitió que el candidato en cuestión había sido Mauricio Macri. Incluso agregó que, en diversos medios cercanos al poder del ex mandatario se escribía que las Islas Malvinas eran un gasto fiscal. Más allá de este comentario, en 1997, en una entrevista que brindó el ex presidente a Página|12 sostuvo: "Acá lo nuestro es casi un amor propio. Es más, creo que las Islas Malvinas serían un fuerte déficit adicional para Argentina. Tengo entendido que al tesoro de Inglaterra le cuesta bastante plata por año".