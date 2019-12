Revelan que Claudio Bonadio benefició a un ex juez en la causa Nisman: "Es amigo"

Alan Bogado -el ex espía denunciado en la causa del Memorándum con Irán por Alberto Nisman- afirmó que en la indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio declaró contra el ex fiscal Héctor Yrimia y fue detenido por el magistrado, quien le comentó que "es amigo".

"A mí en un momento me dicen ´esto que no conste en el acta´ y me pregunta de dónde conocía a Yrimia y si era servicio de inteligencia", sostuvo Bogado, quien contó en C5N que en su declaración afirmó que Yrimia tenía contactos con la Embajada. "En ese momento, Bonadio dice ´bueno, bueno, está bien. Yrimia es un amigo´ y cortó", narró Bogado.

Yrimia figura en la denuncia de Nisman en reiteradas oportunidades como parte del encubrimiento de la AMIA, exige que sea indagado y que le impidan salir del país. Sin embargo, Bonadio no lo citó a indagatoria ni lo procesó. A su vez el fiscal Gerardo Pollicita pide a Bonadio que imputen a Yrimia.

"Que el fiscal designado, el día del atentado, para actuar en forma conjunta, alterna o sucesiva en la causa AMIA, Dr. Héctor Luis Yrimia, en razón de sus conocimientos detallados del expediente y su experiencia en la práctica judicial en materia penal, por haberse desempañado además como Juez de la Nación, aportó valiosa información y consejos técnicos para el armado de esta nueva hipótesis falsa, de modo de tornarla verosímil y adaptable a la realidad de una causa judicial, que conocía por haber intervenido en su condición de Fiscal Federal", sostenía la denuncia de Nisman.



"A los efectos de asegurara desde el inicio los fines del proceso, correspondiente solicitar que V.S decrete la inmediata prohibición de salir del país de Luis Ángel D´Elía, Fernando Luis Esteche, Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil y Héctor Luis Yrimia. El mismo temperamento corresponde adoptar respecto de "Allan", quien deberá ser correctamente individualizado y que, según los indicios obtenidos hasta el momento, podría tratarse de Ramón Allan Héctor Bogado", completaba la denuncia sobre el Memorándum con Irán.

De acuerdo al conductor de ADN de C5N, Tomás Méndez, Bonadio salva a Yrimia de la causa, porque era de la SIDE y tenía pruebas en su contra.