Para Luis Brandoni, la muerte de Santiago Maldonado fue "una campaña para ganar elecciones"

El actor y radical Luis Brandoni afirmó que la oposición en 2017 utilizó la desaparición del joven artesano Santiago Maldonado para intentar ganar las elecciones legislativas y manifestó que fue "una campaña extraordinaria".

"Antes de las elecciones de 2017, se produjo el problema de Maldonado que hasta en los jardínes de infantes decían lo de Maldonado. Una campaña extraordinaria que resultó un elemento muy importante para la oposición para ver si podía aclarar la elección legislativa", sostuvo Brandoni.

El actor además manifestó que el gobierno nacional ha hecho cosas muy mal, aunque aclaró que tienen un buen piso de votantes para las próximas elecciones porque "la gente no quiere volver a la violencia".

Brandoni destacó que el gobierno luego de tres años de gestión mantiene una imagen positiva del 30 por ciento: "Yo admito los errores, pero digo que la gente no quiere más violencia, no quieren más escraches, no quiere más ´nosotros y ellos´, no quiere más cortes".