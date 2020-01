Mónica Gutiérrez debutó en El Trece y en las redes sociales la sacudieron con duras críticas

Luego de su salida de América, Mónica Gutiérrez debutó con su programa sobre casos policiales en El Trece, el canal del Grupo Clarín. Si bien sigue en el ámbito periodístico, es un giro en su carrera ya que sale de las noticias de coyuntura.

El ciclo se llama Crónicas de la tarde y ocupa el lugar que tenía Mariana Fabbiani. El programa trata sobre “los casos policiales de trascendencia en el último tiempo como así también aquellos resonantes e impactantes que forman parte de los anales de la historia criminal de nuestro país”.

En redes sociales las repercusiones del debut no se hicieron esperar y no fueron del todo buenas para con la periodista macrista. "Esa mujer está muy pálida", "No me gusta Mónica Gutiérrez y el tema, enfocado de este modo, ya cansa", "El programa de monica gutierrez es igual a el diario del mariana solo q con otro nombre", fueron algunos de los comentarios que surgieron ni bien comenzó el programa.

Mónica Gutiérrez en el 13. Esa mujer está muy pálida.

Esa mujer no está bien. — 🍿 Diana 🍿 💋🍦 (@ArtemisaDH) January 6, 2020

No me gusta Mónica Gutierrez y el tema, enfocado de este modo, ya cansa #CronicasDeLaTarde — Tuti Rovenz (@TutiRovenz) January 6, 2020

En #CronicasDeLaTarde habla la tia abuela de la piba de 19 años asesinada x su novio, arranca diciendo "aca en Olavarria es tierra arrasada", Monica Gutierrez puchereando desde el inicio. Ya cambie de canal. Te militan hasta los femicidios, son un asKo. No lo miro nunca mas. Fin — ValeLeona💙💪🏻🇦🇹 (@valeleona19) January 6, 2020

Mónica Gutiérrez te dijeron que No es todo el Estado el ausente, la policía trabaja bien te dijo el señor entrevistado, es el poder judicial el principal que trabaja mal. Te dijeron que la policía los atrapa y encierra pero los jueces los largan a la calle #CronicasDeLaTarde — Cordubensis (@CordubensisX) January 6, 2020

che el programa de monica gutierrez es igual a el diario del mariana solo q con otro nombre jadjs — 🚫 Peligro 🇦🇷 (@lanzanito) January 6, 2020

Que corte de pelo 2006 que tiene monica gutierrez. Que alguien le avise che. — poli (@basuraengreida) January 6, 2020

La verdad que iba a dejar #CronicasDeLaTarde por la pantalla de @eltreceoficial...

pero que Mónica Gutiérrez arranque sin siquiera decir "Buenas Tardes" en un programa nuevo y un canal nuevo, me hizo cambiar automáticamente a otro. — Romina de la Puente (@rodelapu) January 6, 2020