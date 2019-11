Mariana Nannis denunció a Claudio Caniggia por abuso sexual, lesiones y aborto sin consentimiento

La semana pasada Mariana Nannis regresó a la Argentina y denunció a Claudio Paul Caniggia por abuso sexual, lesiones agravadas y aborto sin consentimiento.

Se presentó en la Cámara del Crimen para acusar al ex futbolista. Tras la presentación, el lunes quedó radicado en el Juzgado Criminal y Correccional N°18.

Nannis realizó la denuncia acompañada por su equipo de abogados, liderado por Alejandro Cipolla y Carlos Roitman, quienes seguirán la causa desde Buenos Aires: horas después de acudir a la Justicia, y aportar las pruebas en contra del ex futbolista, la madre de los mellizos Charlotte y Alex Caniggia ya regresó a Italia, reveló Infobae.

“Eran las 4:30 de la mañana y (como) yo no quería tener sexo con mi marido, me agarraba y me pegaba. Después, se acostaba conmigo”, sostuvo durante un móvil en Involucrados sobre el abuso que habría sufrido por parte de quien fuera su marido durante casi 30 años.

“Hoy tendría un hijo de 12 años. Él mató a mi hijo por un paquete de cocaína. Le importó nada que esté embarazada de dos meses y medio. Él mató a mi bebé, porque si no hoy tendría un hijo. Y para mí un hijo es un tesoro”, dijo Nannis.

Mientras tanto, Caniggia se encuentra en México junto a su actual pareja, Sofía Bonelli, con quien celebró su compromiso la semana pasada en una ceremonia privada de la cual participaron algunos amigos íntimos.