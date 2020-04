Luis Majul quedó expuesto: editoriales confusos y contradictorios sobre la relación entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández

El periodista macrista Luis Majul quedó expuesto esta semana por sus contradictorios editoriales sobre la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El impuesto a las grandes riquezas y la postura de la vicepresidenta fueron los temas que trató y con los que buscó operar.

En una nueva emisión de Maldita Suerte, ciclo conducido por Mati Colombatti y Gaby Delelisi en El Destape Radio, Gera Delelisi presentó el segmento de archivo "el noticiero sobre las mejores forradas de la televisión argentina" y desnudó la verdadera cara de los editoriales de Luis Majul: contradictorios y confusos. La prueba está en los editoriales del conductor de LN+, que fluctúa en sus teorías sin sustento y queda en off side, una vez más.

Para empezar, se escuchó el editorial de Majul del miércoles pasado, en donde critica "el silencio de Cristina", lanzando una teoría disparatada y sin ninguna prueba. “¿Sabés por qué Cristina no habla? No por lo que dicen el “Chino” Navarro y algunos otros kirchneristas. ¿Sabés por qué su silencio es cada vez más estruendoso y por qué no apoyó ni una vez públicamente al Presidente de la Nación? Porque está celosa de Alberto Fernández”, se lo escucha decir al conductor de La Cornisa.

Las declaraciones del miércoles, se desdicen al día siguiente: “La vicepresidenta tuvo que mostrar sus cartas. Pero están marcadas: en las últimas horas se vio obligada a romper su sospechoso silencio con un acto de apariencia formal, que esconde una maniobra política que es preciso desenmascarar”. Como si esto fuese poco, el periodista, junto a Federico Andahazi, acusan a Horacio Verbitsky de "escribir el plan alternativo de Alberto y Cristina". El comentario carente de pruebas queda flotando en la nada, junto a los nuevos dichos de Majul.

En lo que respecta al proyecto que busca que los sectores más poderosos paguen un impuesto a la riqueza, Majul sostiene que la gente común va a rebelarse contra Alberto Fernández y dejará de pagar sus impuestos en solidaridad con los más ricos del país. Insólito. “Les diría a Máximo Kirchner, a Carlos Heller, a Vallejos y a Cristina, que está detrás de esto, que no subestimen la paciencia y la tolerancia de la ciudad. Un día millones de ciudadanos se pueden hartar y podría haber una rebelión fiscal. Una remake del ‘que se vayan todos del 2001’”, se explaya Luis Majul.

"El Gobierno pretende meterle mano en el bolsillo al sector productivo, al que presentan como ‘el poder económico concentrado’. Eso siempre garpa. Es fulbito para la tribuna del populismo”, finaliza Majul, en el popurrí de dichos insólitos contra la gestión de Alberto Fernández.

