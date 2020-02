Los violentos exabruptos de Luis Brandoni contra Ricardo Alfonsín

El actor y militante macrista, Luis Brandoni reapareció y despotricó con violencia contra Ricardo Alfonsín. En su exabrupto, aseguró que el dirigente radical "tiene problemitas".

Atrás quedaron los tiempos en que juntos encabezaron una lista como gobernador y vicegobernador por la provincia de Buenos Aires. 13 años después, el actor apuntó contra el legendario referente de la UCR y no le tembló la voz al criticarlo con dureza.

En el piso de A24 el periodista oficialista Jonatan Viale, le preguntó cuál era su opinión sobre Alfonsín, quien será embajador en España durante el gobierno de Alberto Fernández.

En ese sentido, el artista aseguró: "Me parece penoso, la verdad. Penoso".

"Me da una pena enorme porque me parece que se equivoca y además está jugando un rol muy poco edificante, no sólo para el radicalismo. Él está lejos el radicalismo hace ya tiempo pero esto es algo inconcebible", remarcó.

Y profundizó: "Digo, que alguien esté con el peronismo siendo hijo de Raúl Alfonsín, un presidente padeció como lo padeció al peronismo... algún problemita tenés. Si vos estás sentado al lado de Hugo Moyano, algún problemita tenés que tener".

Además, aseguró que aunque hay mucha gente que espera la disolución del radicalismo eso no sucederá porque tienen mucha influencia en provincias, con intendencias y representación parlamentaria.

En otro sentido, resaltó como principales dirigentes a Gerardo Morales y a Ernesto Sanz, y aclaró que el único líder indiscutido de la oposición es el expresidente Mauricio Macri.