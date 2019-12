Los tres candidatos a técnico de Boca si gana Juan Román Riquelme

Juan Román Riquelme es uno de los animadores de las próximas elecciones en Boca. Es que los comicios del 8 de diciembre lo tienen como candidato a vicerpresidente 2° en la lista opositora de Jorge Amor Ameal. Y en caso de ganar, el ídolo 'xeneize' se hará cargo del fútbol profesional y elegiría el nuevo Director Técnico que reemplazará al saliente Gustavo Alfaro. ¿Quiénes son los candidatos?

En diálogo con Intrusos, Román no quiso dar detalles sobre este asunto aunque reveló que ya tiene su elegido en la cabeza: "Nosotros tenemos todo, tenemos los que van a entrenar a Inferiores. Sabemos todo, pero no puedo decir otra cosa. El lunes me siento y les contesto todo", aclaró el exjugador. Aquí debajo te dejamos los nombres de los tres entrenadores que están en carrera para ser seleccionados por Riquelme.

¿QUIÉNES SON LOS TRES CANDIDATOS DE RIQUELME?

Miguel Ángel Russo: el entrenador fue quien logró la última Copa Libertadores que ganó Boca hasta la fecha: fue campeón en 2007 junto a Juan Román Riquelme. De hecho, el DT quiso llevarse al exenganche a Rosario Central en 2014, cuando él estaba al frente del 'Canalla' y Riquelme se encontraba cerca de dejar la institución 'xeneize'. Su última experiencia fue en Cerro Porteño: en Copa Libertadores 2019 cayó frente a River en cuartos de final.

Carlos Bianchi: el técnico más influyente de la historia de Boca podría hacerse cargo del equipo con la ayuda de Sebastián Battaglia y Raúl Cascini. De las tres Copas Intercontinentales que posee el club, dos han sido logradas con el 'Virrey' en el banco de suplentes (2000 y 2003, ante Real Madrid y Milan). De todos modos, el último paso del técnico de 70 años por la institución 'boquense' no fue feliz: fracasó entre los años 2013 y 2014.

Jorge Almirón: Riquelme lo elogió muchísimas veces, ha manifestado que le gusta su forma de jugar y hasta muchos piensan que puede ser el que pique en punta. En las últimas horas se quedó sin trabajo en Arabia: Al Shabab lo despidió luego de dirigir apenas 11 partidos. Antes, no le fue bien en San Lorenzo y también se marchó en forma negativa de Atlético Nacional de Medellín.