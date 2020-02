La nueva vida de Flavio Azzaro lejos del periodismo y en Medio Oriente

El periodista Flavio Azzaro comenzó una nueva vida muy alejado de los medios y sus polémicas declaraciones. Ahora viaja por Medio Oriente junto a su pareja y planea un proyecto exótico.

El ex conductor del Fútbol al Horno decidió cerrar el ciclo de su programa a fines del año pasado y comenzó una aventura completamente distinta. No hay que terminar los vínculos cuando no funcionan. Se puede finalizar algo cuando te va bien. Por eso hablé con mis compañeros del programa y decidí terminar en un buen momento. Ahora viajaré por todos lados", explicó en una entrevista con Enganche, que se emite por FM Club 94.7.

Y sobre el viaje que realiza junto con su novia, señaló: "Estas decisiones no se piensan mucho. Lo analizamos con mi novia y decidimos irnos a viajar por el mundo",

Desde su cuenta de Instagram, el conductor publica imágenes de los paisajes de Medio Oriente y planea iniciar un nuevo proyecto donde entrevistará a futbolistas que se desempeñan en paises exóticos. "Quiero entrevistar a jugadores argentinos que la remen constantemente. Contar cómo es la vida de esas personas en otro país y saber qué piensan", detalló.

Según el periodista, que se encuentra en Bangladesh, este era un sueño que tenía y ahora lo está cumpliendo. En su camino ya recorrió Qatar, Omán y Emiratos Árabes Unidos.