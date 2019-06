La emoción de Cristina al recordar a Néstor: "Nunca me aburrí de vos"

El momento más emotivo de la presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner en Rosario fue el momento cuando se evocó la relación con Néstor Kirchner.

En su alocución, Marcelo Figueras se refirió a un fragmento de “sinceramente” que fue citado por una tuitera y que describía la relación entre la pareja presidencial.

“Hay una tuitera @MarceOzz que ayer puso en Twitter un fragmento de sinceramente” expresó Figueras frente a la mirada atenta de Cristina y citó: “El amor es tener ganas de estar con el otro. Para escucharlo, para hablar, para lo que sea. A mí me encantaba estar con él y a él conmigo. Siempre me decía: 'De lo único que nunca me aburrí fue de vos”.

Tras la cita, Cristina visiblemente emocionada al recordar su relación se tuvo que tomar unos minutos para seguir con la charla, frente al aplauso de los miles de asistentes.