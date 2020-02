El periodista Horacio Pagani relató en vivo una insólita anécdota durante una pelea con un colectivero que terminó de la peor forma para él.

Todo comenzó durante un corte de Superfútbol, el nuevo programa de los mediodías de TyC Sports, cuando Pagani le relató la historia a Martín Souto. Luego el ex conductor de Líbero empujó a su compañero a que revelara la historia al aire y provocó las risas de todo el estudio.

"Es el primer auto que tengo automático, eran los primeros tiempos", se atajó el panelista antes de dar detalles de la historia. "Un colectivo pasó y me arrancó el espejito y entonces lo corrí por la calle Niceto Vega hasta ponerme al lado, me bajé del auto y me colgué del 'coso' para putear al 'fercho' y el auto siguió andando porque lo dejé en directa", retrató la escena.

Claro que la situación no terminó nada bien. El auto continuó su camino y terminó chocando a otro vehículo que se encontraba más adelante. "Y el de adelante me quería pelear", se quejó el periodista. Para colmo, mientras Pagani discutía con el otro damnificado, el colectivo aprovechó la situación y huyó del lugar sin presentar sus papeles.