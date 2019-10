Diego Maradona opinó sobre quién debe reemplazar a Gustavo Alfaro en la dirección técnica de Boca. Consultado por la prensa, Pelusa fue contundente con su opinión: para él, en 2020 tiene que ser Gabriel Heinze el que se ponga a cargo del Xeneize.

Con Lechuga en la cuerda floja y su continuidad no asegurada, en la institución azul y oro empezaron a pensar variantes para sucederlo y es el exdefensor uno de los que pica en punta en las preferencias de los hinchas. Y en cuanto a eso, el Diez no anduvo con vueltas: "Lo único que puedo decir del Gringo Heinze es que es mi amigo y que es capaz de dirigir Boca".

"EL GRINGO HEINZE ES MI AMIGO Y ES CAPAZ PARA DIRIGIR A BOCA"#FOXGol | Diego Armando Maradona bancó al actual entrenador de Vélez como un hipotético sucesor de Gustavo Alfaro. pic.twitter.com/tyAFmbKQbD — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 30, 2019

En la conferencia de prensa que brindó luego del triunfo 4-0 sobre Newell's, el entrenador de Gimnasia de La Plata y reconocido hincha boquense sentenció: "No me importa que me pongan en una grilla de partida, lo que me sorprende es lo del Gringo Heinze: no conoce el Mundo Boca, lo conoce el Mundo Newell's... Y sin embargo está peleando ser el técnico".