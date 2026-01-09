Actividades en el Ecoparque para el verano 2026: qué hacer y programación en CABA

Ecoparque ofrece muchas actividades con entrada libre y gratuita.

Llegó enero de 2026 y es un buen momento del año para salir de paseo. Esta época del año invita a dar una vuelta por distintos sitios, ya sea en familia, en pareja o con amigos. Se trata del período en que los niños no tienen que ir al colegio y muchos adultos se encuentran de vacaciones, por lo que un plan por la Ciudad de Buenos Aires nunca es mala idea.

En ese marco, el Ecoparque es un buen sitio para aprovechar al máximo en el verano. Un centro para la conservación de especies autóctonas en peligro de extinción que colabora activamente con la recuperación y el enriquecimiento de la biodiversidad Argentina, abriendo sus puertas al visitante para promover la educación ambiental.

Qué hacer y programación en Ecoparque

A partir del pasado martes 6 de enero, y hasta fines de febrero, Ecoparque ofrece distintas actividades de verano para toda la familia. El parque estará abierto de martes a domingo de 11 a 18 horas; el ingreso es por Plaza Italia y la entrada es libre y gratuita. Una por una, todas las actividades disponibles gratuitas para el público:

• 11 horas – Visita de bienvenida - Punto de encuentro: Informes Plaza Italia

• 12:30 horas – Investigadores por un día - Punto de encuentro: Glorieta

• 13 horas – Explorando la naturaleza - Punto de encuentro: Glorieta

• 14:30 horas – Charla de aves rapaces - Punto de encuentro: Programa de Conservación de Aves Rapaces

• 15 horas – Charla sobre bienestar animal - Punto de encuentro: Acceso Av. Libertador

• 15:30 horas – Mitos y leyendas de Ecoparque - Punto de encuentro: Templo de Vesta

• 16 horas – Charla de tortugas - Punto de encuentro: Acceso Av. Libertador

• 16:30 horas – Ecoparque desde el cielo - Punto de encuentro: Mangrullo Plaza Italia

Vale resaltar sobre una de las actividades que para participar de la visita especial de cuidado animal que se lleva a cabo a las 11:30 horas y de la Visita especial al Hospital Veterinario de Fauna Silvestre que comienza a las 14 horas, es necesario sacar entrada, algo que se puede realizar a través de la página de buenosaires.gov.ar.

Una propuesta interesante para el verano.

Detalles sobre el Ecoparque

El lugar cuenta con 16,7 hectáreas para que toda la familia venga a disfrutar y aprender sobre la conservación de la biodiversidad, a través de experiencias educativas y recreativas. Durante los últimos años se fortalecieron los programas de conservación existentes en un trabajo federal coordinado con todas las provincias de nuestro territorio nacional.

Hoy son 15 los programas de conservación de especies autóctonas en peligro de extinción. Estos programas trabajan en la investigación y cría en aislamiento humano de especies amenazadas para reintroducirlos en sus hábitats naturales y así fortalecer sus poblaciones. Además, el Ecoparque actúa como centro de rescate de fauna silvestre de todo el país. El Centro de Rescate de Fauna Silvestre, recibe animales heridos, huérfanos o víctimas del tráfico ilegal, y ya son más de 3900 los animales rescatados.