Trabajó con Tinelli, recibió una denuncia por abuso y ahora reveló que sufre una gravedad enfermedad: "Tres meses"

Ex VideoMatch sufre una grave enfermedad.

La vida de una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina volvió a quedar en el centro de la escena por un motivo completamente distinto al mediático. En las últimas horas, un histórico conductor que supo brillar junto a Marcelo Tinelli decidió romper el silencio y contar el delicado momento de salud que atraviesa, luego de meses marcados por la polémica y el bajo perfil.

¿Quién es el ex humorista de Tinelli que sufre una grave enfermedad?

Se trata de El Teto Medina, quien utilizó sus redes sociales para comunicar que fue diagnosticado con cáncer de colon y que recibió la noticia hace tres meses. A través de un extenso y sincero mensaje en Facebook, el conductor de 60 años eligió hablar sin rodeos sobre su situación y agradecer el acompañamiento que recibió en este proceso.

Explicó con claridad el diagnóstico que recibió y el tratamiento que está atravesando. “Hace tres meses me detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado. Gracias a Dios la operación fue exitosa y ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia, con una posible operación de hígado”, detalló, dejando en evidencia la complejidad del cuadro, pero también una actitud de fortaleza frente a la adversidad.

La publicación del Teto Medina.

Actualmente, el exintegrante de ciclos emblemáticos de la televisión continúa con la quimioterapia y los controles médicos, mientras evalúa los próximos pasos junto a los especialistas. Lejos de esconderse, decidió contar su verdad y compartir cómo transita este momento, acompañado por una fuerte red de afectos y seguidores.

A pesar del duro diagnóstico, El Teto dejó en claro que no abandonó el camino que eligió en los últimos años, enfocado en la recuperación de las adicciones y el trabajo social. “Mientras tanto, sigo en este camino que elegí hace algunos años, el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala”, escribió, reafirmando su compromiso con una tarea que considera fundamental en su vida.

¿Qué denuncias tiene Teto Medina?

El Teto Medina estuvo involucrado en una denuncia penal por abuso sexual y violencia de género, presentada en 2022 por una ex pareja. La acusación incluía abuso sexual simple y otros episodios de violencia, hechos que el conductor negó desde el primer momento, asegurando que se trataba de una denuncia falsa y que podía demostrarlo ante la Justicia.

En ese contexto, Medina se alejó por completo de los medios y mantuvo un perfil muy bajo. Con el avance de la causa, la Justicia no encontró pruebas suficientes para sostener la acusación y, tiempo después, El Teto Medina fue sobreseído, quedando desligado judicialmente del caso.