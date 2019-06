Gritos y reclamos en Confrontados por el debate de la legalización de la marihuaba

A raíz del allanamiento en la casa de Mario Teruel, padre de Lautaro quien está detenido y acusado por abuso sexual a una menor, en el que se encontró un invernadero de marihuana, en Confrontados se generó un insólito debate alrededor del tema.

El conductor del ciclo en Canal 9, Rodrigo Lussich, se descargó en contra de los que ahora “se subieron a la moda de que fumar marihuana está bien”.

El periodista arrancó diciendo que hay mucha hipocresía con el tema de la marihuana: ''Ahora son todos cancheros, ahora todos fuman porque está de moda, en los años 70 cuando yo tenía seis años y mis padres fumaban marihuana ser el hijo de los drogadictos era muy difícil, y ahí eras señalado, marginado y ahí sí que se ponían la gorra, ahora todos son fumones, tiene plantas en el balcón, todos piden la legalización, tienen invernaderos, tienen lucecitas, pero hay que bancársela siendo un niño, así que a mí con el porro no me jodan, porque es doloroso’’.

Ante la sorpresa de sus compañeros Lussich explicó que el tema lo sensibiliza, pero separó el tema del canabis medicinal: ''Odio la hipocresía, a mí no me la cuenten nadie se pone la gorra porque no fuma porro hoy, yo se lo bien que hace y lo mal que hace porque lo veo desde hace 40 años, y cuando yo era un nene era un garrón que tus viejos fumaran porro, pero ahora está re bárbaro, yo no me pongo la gorra ’’.

Para terminar el periodista volvió a expresar lo mal que la pasó en su infancia con padres que fumaban marihuana.