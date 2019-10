Gregorio Dalbón: “Garavano será recordado como el peor Ministro de Justicia de la historia”

El abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner, sentenció que “Germán Garavano será recordado como el peor Ministro de Justicia de la historia”. En una entrevista con Métodos Poco Claros que se emite por FM La Patriada, agregó que "estos 4 años fueron el peor momento de justicia que hemos tenido desde el advenimiento de la democracia".

“Germán Garavano es un impresentable. Intervino junto a Angelici y Pepín Rodríguez Simón en causas judiciales”, criticó el abogado y calificó su rol al frente de la cartera de justicia como “el peor de la historia”. “No ha hecho nada para mejorar el sistema judicial, ha dejado destrozado el presupuesto de la justicia”, además opinó que “estos 4 años fueron el peor momento de justicia que hemos tenido desde el advenimiento de la democracia”, y recordó que “se iniciaron causas con recortes de diarios”. “Hemos visto a un fiscal rebelde sentado al lado del Presidente de la Nación”, destacó.

“Garavano será recordado como el peor Ministro de Justicia de la historia. Y Macri será recordado como el peor Presidente”, y adelantó que “quizá en algún momento tenga que rendir cuentas de lo hecho durante la función pública”.

“Respeto el principio de inocencia de todos los funcionarios del gobierno denunciados”, expresó y añadió, “me gustaría que la Justicia tenga un cambio radical con Alberto Fernández y que se respete la ley. Que tengamos una justicia que investigue a todos los funcionarios del macrismo, siempre dentro del marco de la ley”.

“Hay que investigar la fuga de los U$S 57.000 millones del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Esto puede constituir uno de los delitos más importantes de los próximos años”, observó el letrado. También aseguró que cree que “vamos a tener cuatro años muy movidos, dentro de lo que va a ser una Justicia proba y noble”, y agregó: “No quiero que nadie pase por lo que pasó Cristina (Fernández)”. Al respecto, aseguró que la expresidenta “fue perseguida política, judicial y mediáticamente. Nunca se vio semejante persecución en la historia argentina”. “Yo no quiero decir que tal o cual es corrupto, no quiero ser como ellos. Si puedo decir que se va a investigar si tal o cual es corrupto”, apuntó.

“En lo personal he pasado 4 años muy duros. Recibí insultos en aviones, en la calle. Un taxista me llegó a bajar del auto a trompadas y terminé internado”, contó Dalbón refiriéndose a situaciones que tuvo que atravesar por ser el abogado defensor de la expresidenta y destacó, “yo no tenía necesidad de defender a Cristina, ella tenía la necesidad de que yo la defienda desde otro ámbito”.

“Siento un orgullo enorme y la obligación de seguir defendiéndola”, expresó y añadió que, “si en algún momento la Patria me pide que esté dentro de la gestión porque puedo dar una mano, mi respuesta va ser si”.