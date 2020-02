Gregorio Dalbón, contra Jorge Lanata: "Me extraña que vos, siendo adoptado, no valores el amor de una madre"

Ante la foto que Cristina Kirchner subió junto a su hija Florencia, el periodista macrista Jorge Lanata salió a cuestionarla e ironizó con su salud para asegurar que está en condiciones de dar respuestas "ante la Justicia". Gregorio Dalbón, abogado de la expresidenta, salió a cruzarlo desde las redes sociales y lo calificó como "mercenario".

Lanata hizo un comentario irónico sobre la foto que subió la vicepresidenta Cristina Kirchner con su hija desde Cuba. "Se la ve bien a Florencia. ¿Eso significa que va a a venir? Capaz puede venir y presentarse ante la Justicia”.

Tras estas declaraciones, el abogado de la vicepresidenta escribió en su cuenta de Twitter contra el periodista: "Lanata, Florencia está presentada ante la Justicia. No conoces la situación. Tipos mercenarios como vos actúan bajo las órdenes de sus mercaderes. Por eso sólo decís incongruencias y pavadas. Me extraña que vos, siendo adoptado, no valores el amor de una madre".

Lanata Florencia está presentada ante la Justicia.



No conoces la situación.



Tipos Mercenarios como vos actúan bajo las órdenes de sus mercaderes.



Por eso sólo decís incongruencias y pavadas.



Me extraña que vos, siendo adoptado, no valores el amor de una madre. pic.twitter.com/ccrxQ0TKDG — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) February 11, 2020

La expresidenta publicó por primera vez una foto con su hija en La Habana, donde es sometida a un tratamiento médico: "Despidiéndome de @florenciakf antes de volver a Buenos Aires", escribió en la red social Instagram.