Fuerte pelea entre periodistas de TN tras una entrevista en el programa Wiñazki

Los periodistas de TN Santiago do Rego y Carolina Amoroso protagonizaron un fuerte cruce en el corte de su programa, cuando la conductora cerró una nota luego de que lo hiciera Nicolás Wiñazki, otro de los conductores del programa.

Apenas fueron al corte, do Rego le pidió que no hiciera eso, que quedaba mal, pero Carolina le respondió fuertemente: “Vos métete en tu trabajo, yo me meto en el mío”

El conductor de TN Tecno se subió a la discusión y no se quedó callado, lo que generó una fuerte pelea, con varios testigos que afirmaron que mientras Carolina le decía "botón", Santiago le contestaba "trepadora" y le señalaba que nadie la quiere en el canal.

"Yo vengo a trabajar, no a hacer amigos”, le respondió Amoroso en un momento, a lo que el periodista le replicó: "Yo soy ariano y voy de frente. Vos vas por atrás. Pregunta acá quien te quiere y no juntamos 10" y, de manera irónica, tiró: "Que desde ahora presente todo Bárbara Walters".

La fuerte discusión generó que se hablen más allá de lo profesional: "No traslades tus inseguridades a nosotros, Carolina", le tiró do Rego a la periodista frente a todos, mientras que ella respondió sin titubear: "Mis dudas sobre vos se acaban de disipar"

El Destape pudo confirmar la discusión entre ambos periodistas, pero los testigos no afirmaron que haya pasado a insultos.